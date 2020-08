Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Stadt Wriezen vergibt für das Schuljahr 2020/2021 ein Begabtenstipendium. Darüber hat Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) informiert. Die Anträge können bis zum 6. Oktober in der Stadt Wriezen, im Fachbereich Zentrale Verwaltung und Finanzen, eingereicht werden.

Nachfolgende Kriterien wurden durch die Stadtverordneten der Stadt Wriezen festgelegt: Gefördert werden Kinder und Jugendliche, die ihren ständigen Wohnsitz in der Stadt Wriezen haben, der Klassen 1 bis 12 angehören und die eine besondere Begabung in künstlerischen, wissenschaftlich-technischen, sportlichen, politischen oder sprachlichen Bereichen vorweisen können und parallel dazu gute schulische Leistungen erbringen. Zudem könne sich der Nachweis eines zusätzlichen Engagements in der Schule oder anderen gesellschaftlichen und sozialen Bereichen positiv auf die Bewerbung auswirken, heißt es.

Jeweils zwei Schüler gefördert

Die Stadt Wriezen vergibt in der Regel für zwei Schüler jeweils ein Stipendium. Für die Vergabe wurde gemäß Haushaltssatzung 2020 ein Gesamtbetrag von 1 200 Euro eingestellt. Die Vergabe des Stipendiums erfolgt je Schüler grundsätzlich nur einmal. Antragsteller können Schulen, natürliche und juristische Personen sein. Der Antrag ist schriftlich im Rathaus der Stadt, Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen, Freienwalder Straße 50, 16269 Wriezen, einzureichen und ausreichend zu begründen.