Volle Strände: So sah es am Wochenende in der Region nicht nur am Grünheider Werlsee aus. © Foto: Michel Nowak

Michel Nowak

Grünheide/Fürstenwalde (Freier Autor) Heiß ist es an diesem Sonnabend, das Thermometer zeigt Temperaturen von mehr als 30 Grad. An den Gewässern der Region tobt das Leben.

Ob an den Stränden des Grünheider Werlsees oder an der Fürstenwalder "Badewanne", dem Trebuser See, überall sind – trotz geltender Abstandsregeln oft dichtgedrängt – Menschen am und im Wasser zu sehen. Dazu gibt es in der Spreestadt jetzt eine Alternative: Im Fürstenwalder Spaßbad "schwapp" ist der Außenbereich wieder geöffnet. Das kleine "Freibad" soll auch so etwas wie eine Alternative zu vollen Stränden sein. In den vergangenen Tagen waren noch Mosaikfliesen im Becken geklebt worden, nun ist es mit 26 Grad warmen Wasser gefüllt.

Unterm Auge des Bademeisters

Fitness-Studio, Minigolf-Anlage, Tennisplätze sowie die meisten Saunen und das Sportbad hatten im "schwapp" bereits wieder den Betrieb aufgenommen. Nun kommt das Außenbecken hinzu. Das Spaßbad, das eigentliche Zugpferd, bleibt allerdings weiter geschlossen. Durch die weiterhin stille Riesen-Schwimmhalle laufen am Sonnabend die Besucher des kleinen Freibads.

Vergleichsweise wenige sind es, zwischenzeitlich hat etwa Miriam Schroer-Hippel mit ihren beiden Kindern Lisa und Konrad die gut 100 Quadratmeter große Wasserfläche für sich allein. "Der Pool ist schön leer und schön sauber", sagt die Hangelsbergerin. Warum bezahlt sie 6,50 Euro für sich und 5 Euro für die Kinder, um sich hier drei Stunden aufzuhalten? Warum geht sie nicht lieber kostenlos an den Strand? "Weil hier Bademeister aufpassen", nennt sie ein Argument. Sohn Konrad will außerdem für sein silbernes Schwimmabzeichen üben. Da passt es hervorragend, dass die Außenbecken-Gäste auch das Sportbad mitnutzen können. "Natürlich nur soweit die Kapazitäten vorhanden sind", sagt der neue "schwapp"-Werkleiter Sebastian Fröbrich. Die Sanitäranlagen und das Gastronomie-­Angebot seien weitere Vorteile. "Wer will, kann auch Minigolf-­Schläger ausleihen und eine Runde spielen gehen."

Sebastian Fröbrich sieht das Außenbecken auch als Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Noch immer ist ein Großteil der 45 festangestellten "schwapp"-Beschäftigten auf Kurzarbeit gesetzt. Entsprechend froh ist etwa Rettungsschwimmer Alexander Ens, der am Sonnabend die Aufsicht führt: "Ich habe jetzt deutlich mehr Arbeitsstunden." Er muss auch überwachen, dass sich laut Hygienekonzept nicht mehr als 23 Besucher im Außenbecken aufhalten, auf der Liegewiese dürfen weitere 27 anwesend sein. Diese Zahlen werden am Sonnabendnachmittag bei weitem nicht erreicht.

"Es ist aber trotzdem sinnvoll, sich immer per Internet oder übers Telefon für einen Besuch bei uns anzumelden", sagt Werkleiter Sebastian Fröbrich. So wie die Sauna inzwischen wieder sehr gut laufe, rechne er auch für das "Freibad" mit wachsender Resonanz.

Besucherin Miriam Schroer-Hippel will das Außenbecken weiterempfehlen. "Cool wäre aber, wenn auch das Spaßbad wieder öffnet", fügt Sohn Konrad hinzu. Laut Sebastian Fröbrich könne das im Oktober geschehen: "Das ist unser großes Ziel." Zunächst wird sich dort im September allerdings eine externe Firma mit Fliesenschäden beschäftigen. Dies dürfte nicht die einzige Baustelle für den neuen Werkleiter im sanierungsbedürftigen "schwapp" bleiben. "Uns ist aber vor allem wichtig, dass wir eine Perspektive haben", betont Sebastian Fröbrich an diesem heißen Sonnabend.

Infos und Anmeldung:www.schwapp.de