Holger Rudolph

Wulkow Das 17. Brandenburger Dorf- und Erntefest wird wegen der Corona-Pandemie zwar um ein Jahr auf den Herbst 2021 verschoben. Doch es bleibt beim Veranstaltungsort Wulkow. Für den Neuruppiner Ortsteil gibt es dadurch nun mehr Zeit, um gemeinsam mit dem städtischen Kommunaldienstleister Inkom das Fest noch attraktiver zu machen.

So berichtete Wulkows Ortsvorsteherin Janett Mussel (Pro Ruppin) am Freitagabend im Ortsbeirat, dass auf dem Dorfanger ein einem Maibaum ähnelnder großer Werbebaum aufgestellt werden soll, der dort dauerhaft stehenbleiben soll. So sei es möglich, damit plakativ auch auf spätere andere Feste hinzuweisen. Der Baum samt bodennahem Werbebereich soll 2 100 Euro kosten. Die Stadt Neuruppin oder das Land sehen laut Mussel derzeit keine Möglichkeit, diese Summe bereitzustellen. Gesucht werden deshalb Sponsoren, die sich per E-Mail unter wulkow@neuruppin-stadt.de melden können.

Neu ist auch, dass der seit langer Zeit weitgehend verwahrloste frühere Gutspark Bestandteil des Großereignisses Dorf- und Erntefest werden soll. Eine Anfrage zur entsprechenden Nutzung sei an die das Gelände verwaltende Brandenburgische Bodengesellschaft gestellt, sagte Janett Mussel. Seitens des Landes würden die dahingehenden Pläne positiv bewertet. Vorgesehen ist unter anderem eine weiträumige Chilling-Wiese, die viel Platz zum Ausruhen für Jung und Alt bieten könnte. Allerdings müsste das Areal, das seit Langem nicht mehr genutzt wird, dafür zunächst von dort stehenden Büschen und sehr viel Unkraut befreit werden. Zu klären sind auch noch natur- und denkmalschutzrechtliche Belange.