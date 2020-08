Henriette Brendler

Fürstenwalde (Freie Autorin) Mit einer Bootstaufe ist das neue Wasserfahrzeug der Feuerwehr am Freitag in Dienst gestellt worden. Das Boot trägt fortan den Namen Marion – in Erinnerung an Marion Römer (1947–2018), die sich jahrelang im Feuerwehrverein engagiert hatte.

Lange mussten die Fürstenwalder auf ihr neues Rettungsboot warten, nachdem das alte bereits vor einem Jahr nicht mehr repariert werden konnte. Umso mehr freute sich nun Feuerwehr-Chef Jörn Müller über das neue Alu-Boot aus Rostock mit 100-PS-Motor und Bug-Klappe zur Bergung Verunglückter. "Ich bin sehr froh, dass wir nun endlich dieses moderne Einsatzmitte haben", sagte er. Im Anschluss an die Grußworte bekam das Boot seinen großen Auftritt: Mit musikalischer Untermalung und Nebelmaschine wurde es aus der Fahrzeughalle auf den Hof der Feuerwehr gefahren.

Dort stand schon Gesine Lippert mit einer goldenen Sektflasche bereit, um das Boot auf den Namen ihrer verstorbenen Mutter zu taufen. "Bei der Namensfindung waren wir uns sofort einig. Auf diese Weise werden wir uns alle an Marion erinnern", so Sven Erkner, Vorsitzender des Feuerwehrvereins.

Das Bugklappenrettungsboot hat laut Jörn Müller "unter 50.000 Euro" gekostet. Möglich wurde die Anschaffung letztendlich, weil Gerold Sachse (Die Linke) im Haushalt für 2020 eine vergessene Einnahme in Höhe von 129.000 Euro aufgefallen war.