Matthias Wagner

Golzow Nach seinem Umbau ist das Feuerwehrgerätehaus in Golzow am Freitagabend vom Amt Britz-Chorin-Oderberg feierlich an die Golzower Wehr übergeben worden. Insgesamt 796 000 Euro seien investiert worden. Damit sei man erfreulicherweise unter den geplanten 810 000 Euro geblieben, sagte Amtsdirektor Jörg Matthes. Ein höherer sechsstelliger Betrag stamme dabei aus Fördermitteln des Landes. Den weitaus größten Anteil tragen allerdings die Amtsgemeinden.

Erneuert wurden unter anderem Dach, Fußböden, Elektrik und die sanitären Anlagen, die nun auch für Frauen separate Möglichkeiten parat halten. Zudem ist ein zweites Tor entstanden. Die Gesamtbauzeit betrug 18 Monate.

Eine gute Ausstattung sorge auch für eine gute Motivation, betonte Landrat Daniel Kurth (SPD), der ebenfalls zugegen war. Angesichts der zu bewältigenden Aufgaben der Feuerwehren sei das von großer Wichtigkeit.