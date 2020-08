Martin Gehlen

Tunis Ohne die Jahrhundert-Tragödie von Beirut hätte das Urteil des "Sondertribunals für den Libanon" wahrscheinlich nur Achselzucken ausgelöst. 15 Jahre ist es her, seit der langjährige Ministerpräsident Rafik Hariri durch eine Lastwagenbombe getötet wurde, der spektakulärste politische Mord in der Geschichte des Zedernstaats. Jetzt jedoch bekommt das Urteil, das am Dienstag nach sechs Jahren Prozess verkündet werden soll, hohe Brisanz. Denn angeklagt in Den Haag waren vier Mitglieder der Hisbollah. Alle sind untergetaucht, niemand ist bis heute gefasst.

"Wir werden den Urteilsspruch ignorieren, als wäre er nie verkündet worden", polterte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah am Freitagabend in seiner ersten Fernsehansprache nach der Mammut-Explosion und warnte davor, das Tribunal zu benutzen, "um die Hisbollah ins Visier zu nehmen". An seine Anhänger appellierte er, ihre Wut erst einmal zu zügeln, "die wir eines Tages noch brauchen werden". Die Töne zeigen, wie sehr sich die Hisbollah nach der Hafen-Katastrophe im eigenen Land und international unter Druck fühlt. Die schiitische Miliz mit ihrem politischen und militärischen Arm ist einer der Eckpfeiler im korrupten politisch-konfessionellen Proporzsystem, welches den Libanon in den Ruin getrieben hat. Seit Jahrzehnten bilden Nasrallah und seine Anhänger einen Staat im Staate. Sie kommandieren eine Schattenarmee von 10 000 Kämpfern, haben ein Arsenal von mehr als 100 000 Raketen und gehören damit zu den am stärksten bewaffneten Paramilitärs weltweit. Flughafen und Teile des Hafens von Beirut stehen unter ihrer Kontrolle. Ungeklärt ist deswegen auch, ob geheim gelagerte Hisbollah-Munition das Ammoniumnitrat-Depot zur Explosion brachte, und welche Rolle die Organisation dabei spielte, dass die brisanten Bomben-Chemikalien sechs Jahre lang nicht verkauft oder entsorgt wurden.

Vor 15 Jahren galten die zwei Tonnen Sprengstoff, die im Februar 2005 unweit des Hafens hochgingen, als ursächlich Hariris für den Anschlag auf Konvoi. Der 61-Jährige, der selbst am Steuer seines Mercedes 600 saß, war sofort tot. Mit ihm starben 21 Menschen. 226 wurden verletzt. Von den fünf Hisbollah-Beschuldigten leben noch vier.