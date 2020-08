Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Die 6. Rasentraktormeisterschaft an Letschiner Oderbruchstadion wurde trotz der nötigen Corona-Einschränkungen zu einem Volksfest in sonst so veranstaltungsarmer Zeit. Auf dem neuen, 266 Meter langen Parcours am komplett sanierten Stadion setzte sich erneut David Wittenberg (36) aus Letschin durch. Er holte den Pokal zum dritten Mal in Folge und darf ihn behalten.

Bei tropischen Temperaturen lockte das unmittelbar an das Fußball-Punktspiel Letschin-Prötzel folgende Rennen viele Zuschauer an. Die wurden bestens unterhalten. Zum einen durch die acht Teilnehmer, unter denen mit Marion Bartholomé auch eine Frau war, und durch die kurzweilige Moderation durch Olaf von Cziczewski. Gemeinsam hatten die Mitarbeiter des Bauhofes Letschin, Bürgermeister Michael Böttcher, Unternehmer und Handwerker wie Niels Kaidel und die Feuerwehr das Wettkampfareal vorbereitet. "Wir haben die hier nach Baumaßnahmen entstandenen Hügel gleich mit einbezogen", erklärte Michael Böttcher. So wurde das Areal interessant profiliert. Die Teilnehmer hatten einige Hindernisse wie Slalom, Wippe und Modderloch zu überwinden und starteten dabei mit den handelsüblichen Aufsitzrasenmähern, denen vorsorglich das Mähwerk entfernt worden war. Die Veranstalter ließen es nicht an Professionalität fehlen. So gab es die typische karierte Wettkampffahne und ein elektronisches Zeitnahmegerät mit Lichtschranken, das die Reitsportler aus Gorgast zur Verfügung gestellt hatten.

David Wittenberg, der seinen Titel zum zweiten Mal verteidigen konnte, verrät aber auch, dass er seine Rennmaschine "Toro wheel horse" nicht mehr zum Rasenmähen nutzt. Das 13 PS starke Gerät habe er etwas auf die Meisterschaften vorbereitet. Der Rahmen musste an die höheren Geschwindigkeiten angepasst werden "Und die Getriebeabstufung wurde so verändert, das die Übersetzungsverhältnisse besser passen", sagt er.

Als Mitarbeiter des Bauhofes war er natürlich ebenso an der Parcoursgestaltung beteiligt wie sein Kollege Silvio Zachau, der den zweiten Platz in der Gesamtwertung erkämpfte. Marion Bartholomé stellte unter Beweis, dass Treckerrennen nicht ausschließlich zur Männerdomäne gehören. Wenngleich sie sich auch mit dem Trostpreis für den letzten Platz zufrieden geben musste, bewies sie doch gehörigen Mut und Ausdauer bei der Absolvierung des nicht leicht zu fahrenden Parcours. Die Zuschauer hatten auch wegen der Corona-Eindämmung viel Platz. Denn rings um die Wettkampfstätte gab es Bänke unter Bäumen. Viele nutzten auch die Gelegenheit, sich das komplett neu gestaltete Oderbruch-Stadion mit seinen Nebenanlagen anzuschauen. Schon traditionell versorgten die Erzieherinnen des Letschiner Hortes die Gäste mit Zuckerwatte.

Löschauto verhinderte Staub

Bürgermeister Michael Böttcher, der auch Vereinspräsident des veranstaltenden SV Grün-Weiß Letschin ist, bedankte sich ganz herzlich bei allen Helfern und Vorbereitern wie dem Bauhof und der Feuerwehr, die mit dem großen Tankwagen dafür sorgte, dass die Fahrstrecke nicht so staubig war und zudem, dass das Moderloch als Hindernis immer wieder schön matschig blieb. Böttcher hofft nun, dass es bei der siebte Auflage der RTM im kommenden Jahr auch deutlich mehr Teilnehmer aus den Nachbargemeinden gibt.