Dirk Schaal

Strausberg (MOZ) Erschließung bezahlen? Straßen sind für alle da, heißt es im Flyer der Landtagsfraktion BVB/Freie Wähler für die gleichnamige Tour durch Brandenburger Kommunen. Mehr als 50 Besucher kamen dazu am Freitagabend in das Strausberger Tagungszentrum Fischerkietz.

Der Landesvorsitzende Péter Vida entdecke viele Parallelen zur damaligen Diskussion um die Ausbaukosten. "Straßen sind Güter der Allgemeinheit und so grundsätzliche Maßnahmen staatlicher Daseinsvorsorge wie Schulen, Kitas und andere Dinge", hieß es zur Begründung. Mehrere Punkte sind es, die aber jetzt schon dafür sorgen sollen, dass Anwohner von Erschließungskosten verschont bleiben, zumindest weniger zahlen müssen, hieß es im etwa 80-minütigem Vortrag.

Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes von 2007 besagt, dass eine frühere ortstypische Herstellung nach damaligen Standards, ganz unabhängig davon, ob sie noch heute sicht- oder nutzbar ist, als Erschließung gilt. Als Stichpunkte wurden Pflasterkassen aus den 1930-er Jahren oder Subotniks zu DDR-Zeit erwähnt. Als gute Anlaufpunkte für Recherchen sollen Archive der Kommunen, Kreis oder Land genannt, in denen Fotos, Dokumente oder Schriftverkehr einer frühere Erschließung herhalten können. Gleichsam wurde im damaligen Gerichtsurteil festgelegt, dass die Beweisführung bei den Kommunen liegt, dass es nie zuvor eine Erschließung gegeben hat. BVB/Freie Wähler fordern mehr Beachtung der gesetzlichen Regelungen.

Das Bernauer Modell, existiert seit 2014, besagt, dass nur gebaut wird, wenn die Mehrheit der Anwohner bei einer Abstimmung dafür ist. Dieses Modell ist auf jede andere Kommune übertragbar, laut BVB/Freie Wähler. In die Ecke von Märchen wurde während des Vortrages die Auskunft von Verwaltungen geschoben, dass man die Anwohner bei Erschließung mit 90 Prozent beteiligen müsse. Dies sei jedoch nur die Höchstgrenze, jede Kommune könne in der Erschließungsbeitragssatzung eigene Beteiligungssätze festlegen.

TGL-Dokumentationen aus der DDR, vergleichbar mit heutigen DIN-Normen, seien aufgetaucht. Diese bestätigen Ausbauvarianten von Straßen und könnten bei Erschließungsrecht-Streitigkeiten für Klarheit sorgen.

Gegen den Einwand, dass die Abschaffung von Erschließungskosten zu teuer für das Land sei, argumentieren BVB/Freie Wähler, dass die vom Infrastrukturministerium errechneten vier Milliarden Euro in 20 Jahren Augenwischerei sind. So wurden in die 4000 Kilometer Sandpisten Wald- und Feldweg einbezogen, die keinen Ausbau benötigen. Selbst rechnen sie mit Kosten von Höhe von 25 Millionen Euro pro Jahr.

Weitere Forderungen der Land­tagsfraktion der BVB/Freie Wähler lauten: Musterklagen gegen kommunale Abgaben sollen landesweit möglich sein. Eine steuerliche Absetzung der Erschließungskosten im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleistungen wird gefordert. Dazu muss jedoch die Rechnungsstellung der Kommunen, mit der Trennung Dienstleistung und Material, durchgesetzt werden.

Erschließungskosten sollen laut BVB/Freie Wähler nicht fallen für Grundstückzufahrten sowie für Investoren, die auf der grünen Wiese Siedlungen bauen.

Entscheidung Ende August

Am vorigen Montag hat die Landtagsfraktion BVB/Freie Wähler den Gesetzentwurf zur Abschaffung der Erschließungbeiträge beim Landtag eingereicht. In der letzten Augustwoche wird mit der Abstimmung gerechnet. Bei Ablehnung werde man wieder eine Volksinitiative ins Leben rufen, mit Beispiel der erfolgreichen Abschaffung der Straßenausbaukosten.

Der Gesetzentwurf ist unter https://tinyurl.com/y2vfsr9w einsehbar.