Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Sonnabend, 7.30 Uhr, am evangelischen Gemeindezentrum Grünheide. Alle Parkplätze vorm Pfarrhaus an der Karl-Marx-Straße 36 sind belegt, das Grundstück ist für die Zeit ungewöhnlich gut besucht. Statt den Wochenendeinkauf zu erledigen oder erst einmal mit der Familie zu frühstücken, haben sich elf Männer getroffen, um mit einem Arbeitseinsatz das Bauprojekt für das neue Gemeindezentrum voran zutreiben.

Pfarrer Steffen Madloch freut sich über die Resonanz. Die sei in der Konstellation Wochenende, Sommer, Hitze und Urlaub nicht so zu erwarten gewesen. 60 Briefe hatte verschickt, an männliche Gemeindemitglieder zwischen 30 und 60 Jahren, die zu schwerer körperlicher Arbeit in der Lage wären. "Wir wollen das alte Dach abtragen und das neue aufbauen", sagt Madloch. Vier Termine hat André Eichelbaum, der die Bauarbeiten koordiniert, angesetzt. "Wir kommen bei so vielen Helfern so flott voran, dass wir die vielleicht gar nicht alle brauchen", erklärt Madloch.

Über die Rüstung, die von den Rohbauarbeiten an der Erweiterung des Gebäudes zeugen – es entsteht ein etwa 36 Quadratmeter großer Kinder- und Jugendraum – sind die Männer aufs Dach gelangt. Dort müssen auf 120 Quadratmetern zuerst die Wellasbestplatten abgebaut und spezielle verpackt in einen Container gehievt werden. Aus Arbeitsschutzgründen sind Handschuhe und Maske notwendig – eine zusätzliche Belastung in der prallen Sonne. Im Dachkasten finden sich Spuren von einstigen Bewohnern wie Marder, Waschbär und Wespen. Selbst ein dreieckiger Schokotrunk-Tetrapack aus DDR-Zeiten wird entdeckt. "EVP 43 Pfennige", liest Torsten Jaß vor und kurz wird über die praktische Form der Verpackung gefachsimpelt. Steffen Madloch lobt die Atmosphäre auf der Baustelle. "Das ist eine tolle Gemeinschaft. Es werden Urlaubserlebnisse ausgetauscht, über Alltägliches gesprochen." Die Truppe hat augenscheinlich Spaß. "Das ist ein Zeichen für eine funktionierende Gemeinde", sagt Madloch, für den es darauf ankommt, dass die, die etwas zusammen schaffen oder unternehmen, es als wertvoll empfinden.

Corona habe die Gemeinde auf eine Probe gestellt. Aber jede Krise berge eine Chance. Der Pfarrer kann dem Innehalten durchaus Positives abgewinnen. Vieles wurde auf den Prüfstand gehoben. "Es war wie ein Brennglas, unter dem sich zeigt, was notwendig ist, was nicht." Das Ergebnis für ihn sei die Erkenntnis: Was wichtig war, bleibt. Und dazu zähle das gemeinsame Tun.

Der Spaß an der Gemeinschaft ist auch die Würze bei dem Arbeitseinsatz am Sonnabend. "Es wurde Zeit, dass wir an dem Zentrum weiter bauen können," sagt Madloch. Schon mindestens fünf Jahre werde daran gewerkelt. "Immer so, wie Geld da ist." Von Anfang an galt die Devise, was die Gemeinde selber stemmen kann, wird selber gemacht. Das betrifft vor allem die Abrissarbeiten an dem aus dem Jahr 1976 stammenden Hauses. Ist der ergänzende Rohbau fertig, sind rund 150 000 Euro aufgebraucht. Es gibt schon die neue Küche und den neuen Sanitärtrakt. Auch die Steine vom ehemaligen Fußboden der benachbarten Kirche sind bereits im derzeitigen Eingangsbereich verlegt. Bis zum Abschluss des Vorhabens werden noch einmal Kosten in Höhe von vielleicht 100 000 Euro anfallen. "Wir sammeln also unentwegt weiter", sagt der Pfarrer und hofft auf Unterstützer.

Obendrauf kommt Dachpappe

Schon angeschafft und bereit gelegt sind die Zutaten für das neue Dach. Die Holzkonstruktion an sich muss nicht ausgewechselt werden. Die Dämmung wird jedoch erneuert, darauf kommen Holzplatten und abschließend Dachpappe. "Das sind die Aufgaben für die nächsten Sonnabende", ist Madloch voller Elan.

Stolz vorgezeigt werden soll das Ergebnis beim Gemeindefest am 12. September. "Da wollen wir auch unsere Ideen vorstellen, wie wir als Gemeinschaft weiter leben wollen." Ins Leben gerufen werden sollen zum Beispiel eine Gruppe für Kochen, eine für Nordic Walking und ein Stammtisch, nennt der Pfarrer Beispiele für den Neuanfang nach Corona.