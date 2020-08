dpa

Moskau (dpa) Es vergeht kein Tag, an dem der Mann mit den verstrubbelten Haaren an einer Wand mitten in Moskau nicht als Fotokulisse dient. Vor dem Bild des sowjetischen Rockmusikers Viktor Zoi wollen sich immer noch Generationen ablichten lassen – auch drei Jahrzehnte nach seinem Tod. Am 15. August 1990 starb die sowjetische Rocklegende vollkommen unerwartet. Viele Fans erinnerten an ihr Idol.

"Peremen" ("Veränderungen") ist das bekannteste Lied, dass er 1986 mit seiner Band Kino – einer der erfolgreichsten Rockbands in der Geschichte des Landes – veröffentlichte. Das Lied wurde zu einer Hymne für den ersehnten Wandel der Jugend in der Sowjetunion. Auch heute noch wird es bei Protesten in Russland und anderen früheren Sowjetrepubliken rauf und runter gespielt und weckt Emotionen.

In Belarus spielen sie "Peremen"

In Belarus (Weißrussland) mussten zwei DJs zehn Tage ins Gefängnis, weil sie "Peremen" bei einem staatlichen Volksfest kurz vor der Präsidentenwahl spielten. Nicht einmal die Polizei konnte sie stoppen, die noch verzweifelt versuchte, den Stecker zu ziehen. "Veränderungen fordern unsere Herzen. Veränderungen fordern unsere Augen", singt Zoi in seinem Lied. Seine Texte handeln von Revoluzzertum, Freiheit und dem Kampf gegen den Stillstand.

Viele Fans verzweifelten, als der Rockmusiker, Schauspieler und Poet bei einem Autounfall im heutigen Lettland starb. Er wurde nur 28 Jahre alt. In dem Fahrzeugwrack fand die Polizei ein Band mit Liedern. Das "Schwarze Album" wurde nach Zois Tod veröffentlicht – und zu einem Hit.

Zur Ikone wurde der Musiker mit koreanischen Wurzeln erst nach dem tragischen Unfall. "Er war ein stiller Mensch, sogar schüchtern. Wenn ich mit ihm sprach, ist mir immer das große Geheimnis in ihm aufgefallen", sagte der Musiker Alexander Titow über seinen Freund. "Er hatte tatsächlich so brillante und einfache Musik", erinnerte sich der Komponist Jewgeni Fedorow.

Ein filmisches Denkmal setzt ihm der russische Kultregisseur Kirill Serebrennikow mit seinem Kinohit "Leto". In dem 2018 erschienenen Film beschreibt er die schwierigen Anfangsjahre der Band Kino, die ihren Weg in der restriktiven Gesellschaft der Sowjetunion findet.

Zoi kam am 21. Juni 1962 im früheren Leningrad – heute St. Petersburg – zur Welt. Dort liegt er auch begraben. Fans pilgern noch immer zu seinem Grab. Russland erinnerte an seine Ikone – mit Ausstellungen, Dokumentarfilmen im Staatsfernsehen. Dort sollte auch Zois letztes Konzert in Moskau kurz vor seinem Tod gezeigt werden.