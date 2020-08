Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn Christian Türke auf die Veranstaltungen in den Messenhallen Frankfurt (Oder) schaut, die 2020 abgesagt wurden, sagt er: "Was für ein schönes Jahr das geworden wäre."

Seit März konnten 17 Veranstaltungen mit rund 17 000 Besuchern nicht stattfinden. So langsam geht es im kommenden Monat wieder los. Platz wäre in Messehalle 1 für 4000 Besucher, bis 31. Oktober sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 aber weiter verboten. Außerdem muss viel mehr Abstand als früher gehalten werden. Deshalb ziehen nun vier Gastveranstaltungen, die eigentlich fürs Kleist Forum geplant waren, in die Messehalle (s. Infokasten).

"Wir sind froh, dass wir überhaupt etwas anbieten können", sagt der Abteilungsleiter Messegelände bei der Messe und Veranstaltungs GmbH (MuV). Auch die Künstler wollen zurück zu ihrem Publikum, ein Comedian brauche echtes und kein eingespieltes Lachen. Für andere Veranstaltungen sei man im Gespräch, etwa für einzelne Programmpunkte des Festivals Transvocale. Das Staatsorchester hatte für sein Atriumkonzert in der Messehalle geprobt, weitere Zusammenarbeit ist geplant – eventuell sogar mit Publikum.

Die Sicherheit der Besucher habe oberste Priorität. Deshalb ist im Hygienekonzept zum Beispiel enthalten, dass Mund-Nase-Masken bis zum Vorstellungsbeginn getragen werden müssen. Die Vorstellung kann dann ohne genossen werden. Die Lüftungsanlage, die auf 4000 Besucher ausgelegt ist, funktioniere mit 100 Prozent Frischluft. "Der Teufel steckt im Detail", sagt MuV-Pressesprecherin Nora Weise. Denn händisch muss nun der ganze Saal durchnummeriert werden, weil nicht jeder Platz und jede Reihe belegt sein dürfen. Um genügend Zeit zum Finden des Platzes und für Fragen zu haben, ist der Einlass eine statt eine halbe Stunde vor Showbeginn. Für die MuV bedeutet das weniger Gäste, weniger Einnahmen – aber mehr Aufwand, auch personell.

Genutzt wird die Messehalle auch für Herbst- und Zwischenprüfungen der IHK, Personalversammlungen, die Stadtverordnetenversammlung im Oktober, das Nachholen der Jugendweihen. Allerdings ist auch klar, dass einige Veranstaltungen nicht stattfinden können. Christian Türke zählt zum Beispiel die Große Schlager Hitparade auf, die für den 7. Oktober geplant war, oder Olaf Schubert am 8., Torsten Sträter am 9. und Kerstin Ott am 11. Oktober. Die sollten ohnehin in der Messehalle stattfinden "Hier kommen wir in den Bereich über 1000 Zuschauer", erklärt er. In die Messehalle passen aktuell, je nach Bühnenart, aber nur 500 bis 600.

Termine verschieben sei gar nicht so einfach, wie man meinen könnte. Denn das Messegelände hat bereits einen Spielplan für 2021. Auch für die Künstler muss ein Ausweichtermin stimmen – ihre Auftritte gehören meist zu ganzen Tourneen, müssen zeitlich und geografisch passen. Deshalb funktioniere auch nicht, mehrere Shows hintereinander zu spielen.

Sechsstellige Einnahmeverluste

Es gab bereits Einnahmeverluste im sechsstelligen Bereich. Christian Türke betont aber, dass die Situation weitere Folgen hat: Taxiunternehmer, Hotels, die Stadtverkehrsgesellschaft nehmen durch wegfallende Veranstaltungen weniger ein, Studierende sind ohne Jobs, Technikfirmen müssen ihr teures Equipment trotzdem abbezahlen. Freiberufler aus der Szene sind ohne Einkommen. Bei der Messe gab es zwar keine Kündigungen, allerdings Kurzarbeit. Der Betrieb wird nun im September wieder komplett hochgefahren. "Wir sind gewappnet und haben Lust", sagt Nora Weise.