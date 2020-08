Olympique Lyon will auch den FC Bayern ärgern

Mit dem Coup gegen Pep Guardiola hatten selbst in Frankreich nur wenige gerechnet. Noch am Sonntagmorgen war das erste Ligaspiel von Olympique Lyon in der neuen Saison auf den 23. August terminiert – den Tag des Champions-League-Finales. Nach dem überraschenden 3:1 am Samstagabend im Viertelfinale gegen Manchester City wird Lyon so schnell aber nicht nach Hause fliegen. Am Mittwoch wartet das Halbfinale gegen Bayern München. Und die Lyon-Profis glauben an ihre große Chance. "Wir verdienen es, hier zu sein", sagte Trainer Rudi Garcia . "Ich hoffe, wir schaffen es ins Finale. Wir können sehr darauf hoffen, das zu erreichen."⇥dpa