Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Den Kampf gegen den Krebs hat sie mit all ihrer Kraft überstanden, sagt Bianka D. "Jetzt aber kann ich nicht mehr kämpfen, dafür bin ich zu schwach." Kämpfen müsste sie, damit ihre Krankenkasse ein Hilfsmittel bezahlt, das ihr helfen soll, ohne Schmerzen zu laufen. Ihre Kasse, die Barmer, hat ihren Antrag dafür abgelehnt, auch ihren Widerspruch.

"Jetzt müsste Frau D. eigentlich erneut widersprechen, zum Medizinischen Dienst der Krankenkassen nach Berlin, Termine machen und sich den Bedarf erstreiten. Aber ich sehe ja, dass sie das nicht schafft", sagt Orthopädietechnikmeister Enrico Scherfel.

Fußschmerzen als Spätfolge

Das unangenehme Gefühl, das die Füße kribbeln, schmerzen und einen nachts nicht schlafen lassen, kennen Krebspatienten. Solche Erkrankungen des Nervensystems, auch Neuropathie genannt, können als Folge der Chemotherapie, der Bestrahlung oder auch durch den Krebs selbst ausgelöst werden. Bei Bianka wurde 2013 Blutkrebs diagnostiziert. Sie hat eine Chemo- und anschließende Strahlentherapie hinter sich, eine Transplantation.

Heute seien ihre Blutwerte wieder völlig okay. Sie selbst aber leide als Spätfolge unter ständiger Erschöpfung, Muskelschwäche und eben diesen Schmerzen an den Füßen. "Ich bin früher viel Rad gefahren und gelaufen. Jetzt will ich gern Rehasport machen und langsam wieder Kraft gewinnen", erklärt die 42-Jährige. Den Weg von ihrer Wohnung zum Sportzentrum schafft sie gerade so. Um überhaupt so weit laufen zu können, zieht sie die Zehen an, verkrampft die Füße gegen den Schmerz.

Kosten von 400 bis 600 Euro

Spezielle Einlagen können da helfen, weiß Enrico Scherfel. In seiner Werkstatt kann er maßgefertigte Einlagen selbst herstellen. Doch die Sonderanfertigungen kosten zwischen 200 und 300 Euro pro Paar.

Kurzentschlossen sagt Scherfel der Krebspatientin zu, trotz der abgelehnten Kostenübernahme durch die Kasse zu helfen und die Schuheinlagen zu spendieren. Orthopädietechniker Mario Steppan hat zwei Paar Einlagen angefertigt. Zum einen wurden die Füße von Bianka abgescannt, anschließend aus Kunststoffmaterial passende Einlagen ausgefräst. In einem zweiten Verfahren wurden über einen Gipsabdruck verschieden starke Schichten in diversen Härten im Tiefziehverfahren aufgebracht.

Vergangene Woche konnte Bianka D. die Einlagen für ihre Turnschuhe anprobieren. Vorsichtig geht sie die ersten Schritte. "Fühlt sich weich an", sagt sie und läuft weiter. "Auf jeden Fall habe ich nicht mehr das Gefühl, als hätte ich Beton unter den Füßen." Sie hat dem Team von Orthopädietechnik Scherfel Blumen zum Dank mitgebracht und große Hoffnung, dass es jetzt klappt mit ihrem Rehasport.