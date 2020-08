Ellen Werner

Oderberg (MOZ) Den Gang zum Marktplatz lassen sich Monika und Leendert van den Ouden Samstagmittag nicht nehmen. Trotz knallender Hitze – die 77-Jährige und der 82-Jährige fordern sogar Aufmerksamkeit für ein langes Gedicht, "Das alte Haus" von Friedrich Hebbel. Eine der Schlüsselzeilen darin: "Wie magst du mich zerstören?"

Mit dem "alten Haus" spielen sie auf das von vielen Oderbergern "Hexenhaus" genannte schmale Bauwerk neben der Schule an. Errichtet wurde das Haus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Barock-Wohnhaus. Seine heutige Fassade erhielt es später. Es gilt als das kleinste klassizistisch geprägte Gebäude im Stadtkern und letztes Beispiel einer einzigartigen Bebauung rund um die Kirche. Ob sie gekommen sind, weil auch sie seinen Abriss verhindern wollen? "Ja, natürlich", sagt Monika van Ouden, deren Wege als Lehrerin vier Jahrzehnte lang hier entlangführten. "Wir lieben Oderberg und möchten es erhalten."

Organisiert hat die Protestversammlung die Bürgerinitiative "für die Sanierung des kleinen Hexenhauses in Oderberg". Fünf Leute waren sie zunächst: Dietrich Brandenburg, Stadtverordneter und Architekt aus Oderberg, Architektin Kiri Westphal und Zimmermann Mats Ciupka, das als "Häuserretter" bekannte Paar aus der Uckermark, sowie Michaela und Mark Osterloff, die gerade ein denkmalgeschütztes Haus an der Alten Oder sanieren. Gestartet haben sie die seitdem wachsende Initiative, als eine Mehrheit der Stadtverordneten im Juni überraschend Gelder für den Abriss, 30 000 Euro, bewilligte. Häuserretterin Westphal hatte nach eigenem Bekunden bereits 2017 einen Kaufantrag gestellt und nie Antwort erhalten.

Eine der ersten, die die Gruppe auf dem Marktplatz nun unterstützen, ist Anja Rehwinkel, die in der Stadtverordnetenversammlung sitzt und berichtet, dass das Thema dort heiß diskutiert wurde. "Allerdings hatten wir als Stadtverordnete von Anfang an nicht alle Informationen", beklagt die Sozialdemokratin. So sei den Abgeordneten sowohl die Existenz von Kaufinteressenten und Sanierungskonzepten vorenthalten worden als auch der Bauantrag, in dem aus einer ursprünglich geplanten Notsicherung die Abrissvariante wurde. "Über den Abriss an sich haben wir nie abgestimmt." Weil das nicht richtig sei, wolle sie ein Zeichen setzen.

Historische Baukultur zieht an

Andere Besucher kommen zufällig vorbei und lassen sich das Häuschen erst einmal zeigen. So wie Urlauberin Annette Kufer aus dem bayrischen Mühldorf am Inn, die mit dem Fahrrad unterwegs ist. "Es wäre ewig schade darum", sagt sie nach Inaugenscheinnahme des Bauwerks, neben dem ein Gässchen von der Berliner Straße bis auf den Albrechtsberg führt. "Als Touristin komme ich doch her, weil ich die schönen, alten Häuser anschauen will, die ich anderswo in Deutschland gar nicht mehr finde", kommentiert sie die Abrisspläne der Stadt.

Gezielt der Einladung der Bürgerinitiative gefolgt ist die Oderbergerin Heidi Dobberke. "Ich wollte mal wissen, wer sich für das Hexenhaus einsetzt und was geplant ist", sagt die 57-Jährige. "Für mich bestätigt sich hier, dass es gerettet werden kann – auch wenn das vielleicht nicht so einfach ist. Die Variante für den Tourismus fänd’ ich sehr schön."

Die Bürgerinitiative würde das Haus gern kaufen. Kaufmännisch könnte es auf zwei Füßen stehen, ist Mark Osterloff überzeugt. "Einmal zur Ferienwohnung ausgebaut, zum anderen mit Fördergeldern." Eine Erbbaupacht käme ebenfalls infrage. "Wir würden auch selber reingehen mit eigener Kraft, mit eigenen Mitteln, um es der Schule zur Verfügung zu stellen", ergänzt Kiri Westphal.

Allein die Bürgerinitiative wisse von drei Kaufanträgen verschiedener Interessenten, sagt Dietrich Brandenburg. Gemeinsam mit einem Statiker hat er ein Konzept vorgelegt, nach dem sich das "Hexenhaus" für etwa 60 000 Euro als Rohbau instandsetzen ließe – nicht einmal die Hälfte der Summe, die die Stadt für eine Notsicherung eingeplant hatte. Zudem hat der SPD-Stadtverordnete Widerspruch gegen die Entscheidung der Unteren Denkmalbehörde des Kreises eingelegt, die dem Abriss nach einem zweiten Gutachten zustimmte. "Meines Erachtens verstößt das ganz klar gegen das Denkmalschutzgesetz", sagt er.

Mit ihrer ersten Protestversammlung ist die Bürgerinitiative zufrieden. 30 Teilnehmer verteilt über den Tag hatte sie erwartet. An die 50 kommen schon in den ersten zwei Stunden. Den Gesprächen nach alles Leute, die das Haus erhalten wollen, sagt Michaela Osterloff. Kritische Hinweise an die Initiative gebe es aber auch. Denn "Hexenhaus", wie offenbar jüngere Generationen es nennen, hieß das Gebäude auch im Volksmund noch nicht immer. "Gebüdchen oder Gebüde", habe sie erfahren, nannten die Älteren das einstige Armenhaus.