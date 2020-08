Christian Heinig

Bernau (MOZ) Der fragliche 10-Minuten-Takt bei der Bernauer S-Bahn-Linie S2 bleibt thematisch weiter ein heißes Eisen. Für neues Futter sorgt der Vorstoß der Landtagsfraktion BVB/Freie Wähler. Sie fordert in Person des Bernauer Abgeordneten Péter Vida von der Brandenburger Landesregierung, die Taktverdichtung bei der S2 ab dem ersten Quartal 2021 testen zu lassen – für drei Monate.

Dabei soll der Testbetrieb zunächst auf die Stoßzeiten von 6 bis 9 Uhr und 15 bis 18 Uhr an Werktagen beschränkt werden, heißt es in einer Mitteilung. Der Test soll laut Vida zeigen, dass ein 10-Minuten-Takt auch ohne zweites Gleis möglich sei und mögliche Probleme offenlegen, die noch zu beheben seien.

Gefordert wird von der Landesregierung außerdem, dass die S-Bahn bei einem erfolgreichen Testbetrieb spätestens ab Ende 2021 immer werktags zu den Stoßzeiten alle zehn Minuten von und nach Bernau fahren soll.

Als Begründung für seinen Vorstoß führt Vida unter anderem die CO2-Abgabe an, die im kommenden Jahr für Benzin und Diesel eingeführt wird. Sie habe das Ziel, Autofahrer dazu zu bewegen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. "Doch dazu müssten Busse und Bahnen auch in ausreichender Kapazität und Taktdichte vorhanden sein", heißt es.

In Bernau und Panketal würden über 60 000 Menschen auf einen 10-Minuten-Takt bei der S2 warten. "Seit Jahrzehnten werden sie dabei von der Landesregierung hingehalten."

Eine Umsetzung der Taktverdichtung sei aus Sicht von Vida problemlos machbar, das hätten seine Anfragen an die Regierung bereits gezeigt. Die Landesregierung hatte unter anderem mitgeteilt, dass sie die Position der Deutschen Bahn teile, wonach für den zuverlässigen 10-Minuten-Takt kein zweites Gleis erforderlich sei.

Vida vermutet, dass ein regulärer 10-Minuten-Takt nicht am Mangel eines zweiten Gleises scheitere, sondern vor allem "mangels Beauftragung an die Bahn und an zu wenigen Zügen". So wie es auch der Bernauer Rolf Schlöffel, ein pensionierten Ingenieur für Eisenbahnbetriebstechnik, in einer Studie beschrieben hatte.

Vida fordert deshalb von der Regierung, die entsprechende Anzahl von Zügen zu kaufen, damit der 10-Minuten-Takt dauerhaft eingeführt werden könne. Außerdem fordert er von den Projektbeteiligten einen verbindlichen Zeitplan zur Einführung. Dies sei bis spätestens 2026 anzuvisieren.

Ob Vida mit seinen Forderungen in Potsdam Erfolg hat, muss nach jetzigem Stand allerdings bezweifelt werden. Im Infrastrukturministerium stoßen sie auf Ablehnung. Eine Sprecherin betonte auf MOZ-Nachfrage, dass der aktuelle Landesnahverkehrsplan die Zielsetzung enthalte, auf allen Außenästen der S-Bahn langfristig ein Angebot im 10-Minuten-Takt betrieblich zu ermöglichen. Der Nordabschnitt der S2 zwischen Buch und Bernau werde darin explizit erwähnt.

"Nicht verantwortbar"

Zudem verwies sie auf das Schienenprojekt "i2030". Im Zuge dessen wird aktuell bekanntlich der 10-Minuten-Takt der S2 nach Bernau geprüft. "Derzeit befindet sich die Untersuchung in der Phase der Grundlagenermittlung", so die Sprecherin. Belastbare Aussagen zu Umfang der erforderlichen Maßnahmen und zu Fristen der Realisierung könnten in diesem frühen Planungsstadium noch nicht getroffen werden, heißt es. Zudem betont die Sprecherin: "Ein Probebetrieb im Jahr 2021 ist nicht möglich." Es sei nicht verantwortbar, bei einem engen Fahrzeugkorsett entweder Leistungen an anderer Stelle zu kürzen oder Betriebsreserven zu reduzieren.