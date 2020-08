Nadja Voigt

Bralitz (MOZ) Die Themen sind so vielfältig wie die Besucher des Gründungsabends in Bralitz: Dort hat sich am Freitagabend der Regionalverband "Oderbruch Nord-Ost" gegründet. Unter dem Vorsitz des Co-Vorsitzenden des bündnisgrünen Kreisverbands Märkisch-Oderland, Anton Wulke, vollzogen die Mitglieder den formalen Akt.

Dazu gehören Gastgeberin Evelyn Faust, Stadtverordnete für Bündnis90/Die Grünen im Bad Freienwalder Stadtparlament, Neumitglied Hendrik Martens aus Altwustrow, Steffen und Anne Blunk sowie Josef Reitemann vom gerade gegründeten Ortsverband Wriezen, Tatjana Rosenthal aus Vevais, 2019 Kandidatin für den Gemeinderat Bliesdorf und den Landtag, sowie Olaf Wadewitz aus Neutrebbin. Nicht anwesend aber assoziiert sind Susanne Altvater aus Kruge, Gemeindevertreterin und Abgeordnete im Kreistag, sowie Karla Stumpe, Stadtverordnete in Wriezen.

Unterstützer willkommen

Ebenfalls bei der Runde dabei: Interessierte und Unterstützer. Darunter auch der frühere Ortsvorsteher des Bad Freienwalder Ortsteils, Mathias Glemser. Denn selbst wenn er damals an einem Dialog mit der Stadt gescheitert sei, hätte er dennoch Interesse an dem, was in der Region passiert, so der Bralitzer.

Von den Entwicklungen seiner Partei in der Peripherie zeigte sich Anton Wulke begeistert. Allein in letzter Zeit hätten sich fünf neue Ortsverbände gegründet. In Neuenhagen ist der 20-jährige Student Gemeindevertreter. Mit der Gründung des Regionalverbandes wolle seine Partei die Städte Bad Freienwalde und Wriezen sowie die Gemeinden der Ämter Barnim-Oderbruch und Falkenberg-Höhe besser vernetzen und die gemeinsamen grünen Anliegen und Interessen stärker vertreten, hieß es.

Zu den Anliegen gehören neben den "klassischen" grünen Themen wie Klimaschutz, Landwirtschaft auch das Thema Waldumbau, wie Steffen Blunk forderte. "Man muss die Leute überzeugen, das man etwas machen kann und machen muss", sagte der Wriezener. "Wir wollen nicht meckern oder verhindern, sondern Projekte umsetzen und Leute zum Mitmachen bewegen", ergänzte Evelyn Faust. Sich vernetzen, die Themen etablieren: Darin sieht der Regionalverband seine Aufgabe. Aber auch darin, in den Dialog und die Diskussion mit den Bürgern zu treten. Auch und gerade weit ab vom "klassischen" Wählerklientel.

Ängste und Vorbehalte abbauen

"Ich spüre bei vielen eine Angst vor Veränderung", sagte Hendrik Martens. Seine Aufgabe sehe er darin, Ängste zu nehmen und Vorbehalte aufzubrechen. "Ich möchte gerne Vertrauen schaffen in unsere Politik, damit sich die Oderbrücher für unsere Themen und Anliegen öffnen." Denn noch zu wenige würden die Themen ernst nehmen. Auch mit jungen Leuten wolle er gerne ins Gespräch kommen und fände es wichtig, auch soziale Themen aufzugreifen. Neben der offiziellen Gründung des Regionalverbandes "Oderbruch Nord-Ost" wurde am Freitag von den Mitgliedern eine Sprecherin und ein Sprecher gewählt: Das sind Evelyn Faust und Hendrik Martens.