Hundesport in Oranienburg Der Verein für Deutsche Schäferhunde e.V., Ortsgruppe Oranienburg, Landesgruppe Berlin-Brandenburg, hat seinen Sitz in der Lehnitzstraße. Hier: Rudi Zühlke aus Oranienburg mit Donar bei der Prüfung © Foto: Heike Weißapfel

Heike Weißapfel

Oranienburg (MOZ) Gretel hat ihre Karriere noch vor sich. Aber jetzt hat die Zweijährige erst einmal Pause. Soeben hat Annegret vom Olwenhof, so ihr vollständiger Name, ihre Begleithundeprüfung bestanden, ihre Besitzerin Gabriele Kottsieper ist zufrieden. Diese Prüfung ist die Grundlage für weitere, bis Gretel eines Tages die Rettungshundeausbildung absolviert haben wird.

Viele Hunde und ihre Menschen werden am Sonnabend bei der Oranienburger Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde geprüft, und zwar nicht nur Schäferhunde, sondern auch andere. Heiko Christian Grube steht als Richter auf dem Hundeplatz hinter dem Stadtwerke-Gelände. Er ist eigens für das Wochenende aus dem niedersächsischen Melle angereist.

"Du musst lernen, den Hund locker an der Ein-Meter-Leine zu führen", erklärt er dem Berliner IT-Architekten Jost Klitzsch, der sich mit seinem Großen Münsterländer Ivo vom Ortsberg die Wertung abholt. "Die Kehrtwende habt ihr als Drehwendung gezeigt, und das ist leider falsch." Insgesamt haben die beiden aber doch bestanden. Ivo ist auch erst anderthalb und noch ein bisschen verspielt. Er soll später bei der Rettungshundestaffel in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise vermisste Personen suchen helfen. Marion Ollmann aus Blankenfelde (Mahlow) und ihrer zweijährigen Hündin Nina stellt Richter Grube ein sehr gutes Zeugnis aus, wenn Nina auch nicht schnell genug "Platz" gemacht hat.

20 Mitglieder hat der Verein, dazu kommen einige Gäste, die die Begleithunde- oder Schutzhundeprüfungen absolvieren wollen. Viel gebellt wird an diesem heißen Tag nicht. "Die Hunde haben zwar eine gute Kondition", sagt Gabriele Kottsieler. Dennoch ziehen sich viele zwischendurch immer wieder in den schützenden Schatten zurück. Rudi Zühlke aus Oranienburg ist mit Donar als Nächster an der Reihe, die beiden legen eine Gebrauchshundprüfung ab. Dabei springt Donar auch über Hürden.

Wohin mit dem Verein?

Im Container brutzeln Christine Nier und Petra Totzke inzwischen Buletten für alle. Ihre Hunde sind aus dem Alter für Prüfungen raus, Christine Nier hat inzwischen keinen mehr. Doch die beiden kommen aus Berlin regelmäßig zu den Treffen und Trainings und tragen auf ihre Weise zum Vereinsleben bei.

Die Oranienburger Ortsgruppe des Vereins ist 99 Jahre alt. Zunächst bis zum Bau der Turm-Erlebniscity an der André-Pican-Straße ansässig, wechselten die Mitglieder 1996 an die Lehnitzstraße. Ob und wie nächstes Jahr das 100-jährige Jubiläum begangen wird, weiß Heide Gansen, Vorsitzende seit 1991, nicht zu sagen. Denn zum Jahresende hat die Stadt Oranienburg den Vertrag gekündigt. "Das abgeschiedene Gelände ist ideal, es gibt keine Anwohner, die sich über Lärm oder Gebell beschweren", sagt sie. "Wir zahlen hier Wasser, Strom und Gas, aber keine Pacht. Die Stadt hat uns auch den Container für die Vereinstreffen zur Verfügung gestellt", beschreibt Heide Gansen, dass der Verein auch keine allzu großen Ansprüche stellen kann. Doch eine Perspektive hätte die Vorsitzende schon gerne. "Ein 100-jähriger Verein im Ort ist doch etwas, worauf man stolz sein kann."