Unfall in Falkensee

BRAWO

Falkensee Am späten Samstagnachmittag kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Audi Q3 und einem von rechts kommenden BMW Mini am Rohrbecker Weg Ecke Wilhelm- Busch- Straße in Falkensee, weil der 59-jährige Audifahrer die Vorfahrt missachtete.

Der Audi Q3 wurde infolge des Zusammenstoßes auf der Fahrbahn gedreht und eine entgegenkommende Fahrzeugführerin, die ebenfalls mit einem Mini unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und fuhr in den Audi. Beide Mitfahrer des Unfallverursachers und die dritte beteiligte 37- jährige Fahrzeugführerin wurden ambulant im Waldkrankenhaus Berlin Spandau behandelt. Um die Bergung der verunfallten Fahrzeuge kümmerten sich die Fahrzeugnutzer jeweils selbstständig.