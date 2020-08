OGA

Zehdenick (MOZ) Rund 1000 Quadratmeter Acker brannten am Samstagabend an der Grünstraße in Zehdenick. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Noch vor Ort ermittelte diePolizei einen 18-jährigen Tatverdächtigen, der einen Böller auf das Feld geworfen haben soll. Die Kripo hat Ermittlungen gegen den jungen Mann aufgenommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Landkreis Oberhavel gegenwärtig mit Waldbrandgefahrenstufe 5 die höchste Gefahrenstufe ausgerufen ist. Rauchen, Grillen und offenes Feuer sind in und in der Nähe von Wäldern nicht gestattet.

Die Löscharbeiten an der Grünstraße in Zehdenick dauerten am Sonnabend etwa eine Stunde.

Am Sonntag brannten zudem rund 4.000 Quadratmeter Feld zwischen Bergsdorf und Häsen. Die Polizei ermittelt zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Landwirtschaftliche Arbeiten auf dem Feld gab es nicht, als der Brand ausbrach, berichtete die Polizei am Montag.