Mathias Hausding

Berlin (MOZ) Nach dem schweren Lkw-Unfall in Berlin-Adlershof, bei dem vor zwei Wochen unser Kollege Mathias Puddig ums Leben gekommen ist, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Berlin wegen fahrlässiger Tötung gegen den Unfallverursacher. Die Anklagebehörde habe zudem beantragt, dem 52 Jahre alten Deutschen die Fahrerlaubnis vorläufig zu entziehen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zu entscheiden habe darüber nun ein Gericht.

Der Lastwagen ist am 3. August gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung Hermann-Dorner-Allee/Ernst-Ruska-Ufer von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Ampel geprallt. Dabei erfasste er den als Radfahrer an der roten Ampel wartenden Mathias Puddig. Der 35 Jahre alte Politik-Korrespondent dieser Zeitung wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Zum genauen Unfallhergang und der möglichen Ursache für das Ausscheren des Lastwagens wollte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das laufende Verfahren keinerlei Angaben machen. Auch zu der Frage, ob sich der 52-Jährige gegenüber den Ermittlern geäußert hat, gab es keine Auskunft. Ein Sachverständiger erstelle nun ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion, sagte die Sprecherin.

Außerdem sollen Zeugen vernommen und gegebenenfalls vorhandene Fahrzeugdaten des Lastwagens ausgelesen werden.