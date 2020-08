Bärbel Kraemer

Bad Belzig Blühwiesen - und den Menschen, die sie der Natur zuliebe anlegen - wird mit Fug und Recht immer wieder viel Aufmerksamkeit geschenkt. Wird mit der Aussaat von insektenfreundlichen Blühpflanzen schließlich ein enorm wichtiger Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet.

Neben Landwirten und Naturliebhabern, die ihre Blühwiesen an Feldrändern und auf Ackerstreifen anlegen, setzen sich aber auch andere Menschen aktiv für die Umwelt ein. So zum Beispiel die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Fibromyalgie Bad Belzig, die seit Dezember 2018 Samen von Studentenblumen verschenken. Mit den ersten Samentütchen überraschten die Gruppenmitglieder damals das Team des Netzwerks "Gesunde Kinder".

Seitdem versuchen Karin Tille, Heidrun Jordan, Simone Fröhlich, Rosel Friedrich und Mitstreiter, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die Artenvielfalt zu verbessern und verschenken eifrig Samen der Studentenblumen. Mittlerweile hat die Gruppe ihre Aktion - die immer größere Kreise zieht - unter das Motto "Unser Fläming blüht" gestellt.

Gruppensprecherin Karin Tille erklärt: "Da einige Mitglieder einen kleinen Garten haben und Blumenfreunde sind, hatten wir uns überlegt, wie wir eine kleine unkomplizierte praktische Unterstützung geben können. Wir haben uns für die Samen der Studentenblumen entschieden und begonnen, sie zu ernten und in kleinen Tütchen zu verpacken."

Heidrun Jordan ergänzt: "Im letzten Jahr hatten wir bereits beim Vortrag der Brücker Titanen in der Reha-Klinik sowie bei der Buchlesung mit dem Friedensbrotbäcker Ditmar Plentz und dem Mitglied der Band Keimzeit, Hartmut Leisegang, Blumensamen verteilt". Damit nicht genug. Unter anderem wurden auch bei Weihnachtsfeiern in Brück und Bad Belzig Samentütchen verschenkt. Daran anknüpfend ging es im Frühjahr weiter. Über den Winter waren die im Herbst vergangenen Jahres gesammelten Samen wieder in kleine Tütchen verpackt worden, so dass vor Beginn der diesjährigen Gartensaison weitere Blumensamen verteilt werden konnten.

Das gelang zum Glück noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Damit Jedermann von der Aktion profitieren konnte, gaben die Frauen der Selbsthilfegruppe ihre Samentüten unter anderem zur kostenlose Mitnahme in der städtischen Touristinformation und bei Innenstadthändlern ab. Ferner an Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Kirchen, Kitas und andere Institutionen - insgesamt exakt 684 Tütchen!

Damit es auch in 2021 in der Stadt und darüber hinaus grünt und blüht, gärtnern die Damen der Selbsthilfegruppe natürlich auch in diesem Jahr. Jede von ihnen hat daheim Studentenblumen ausgesät - in den verschieden Farben und Wuchshöhen - damit bis in den Herbst hinein wieder Saatgut gewonnen und mit Beginn des kommenden Frühlings verteilt werden kann.

Mit Blick auf die bunte Blütenpracht ergänzen Rosel Friedrich und Simone Fröhlich: "Wir würden uns freuen, wenn sich viele Bürger unserer Aktion anschließen und der Fläming immer mehr erblüht".