Brian Kehnscherper

Flecken Zechlin (MOZ) Ein sechs Meter langes Kajütboot ist am Sonntag in Flammen aufgegangen. Kurz nach 17 Uhr kam es zu einer Verpuffung. Anschließend schlugen Flammen aus dem Boot. Ein anderes Boot kam den vier Passagieren zu Hilfe und nahm sie auf. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte schob der Fischer der benachbarten Fischerhütte das brennende Boot, das in Richtung Ufer trieb, wieder auf den See. Wie die Flecken Zechliner Feuerwehr auf Facebook postete, wäre es andernfalls wahrscheinlich zu einem Waldbrand gekommen. Das Wasserfahrzeug versank schließlich im Schwarzen See. Laut Polizei sind dabei keine Betriebsflüssigkeiten ausgetreten. Die vier Bootsinsassen wurden ambulant behandelt. Der Schaden wird auf etwa 6 000 Euro beziffert.