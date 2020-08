Simone Weber

Rathenow / Milower Land "Stadtradeln" heißt eine bundesweite Aktion, die Unterstützung durch den Landkreis Havelland und hiesige Kommunen findet. Kilometer gesammelt für den Klimaschutz werden bis 16. September in der Kreisstadt Rathenow, in Falkensee, Dallgow-Döberitz, Wustermark, Ketzin/Havel und Friesack. Aber auch in der Gemeinde Milower Land regt sich Interesse.

In den Ortsteilen hat sich der Seniorenbeirat der Aktion "Stadtradeln" angenommen. Neun Beiratsmitglieder haben ein Team gebildet. "Wir unterstützen die Kampagne und wollen natürlich gewinnen", so Klaus Sahr aus Großwudicke, der dazu aufruft, sich dem Team anzuschließen. Jeder Interessierte könne sich mit seinen Fragen an eins der Beiratsmitglieder wenden.

Renate Schatte, Seniorenbeiratsmitglied in Milow, berichtet: "Mein Mann und ich fahren jeden Abend eine Runde mit dem Rad. Meist nach Bahnitz und zurück. Das sind 23 Kilometer. Eine Tour kann auch schon mal länger werden: bis Kützkow, mit der Fähre über die Havel und über Pritzerbe, Premnitz nach Milow." Die Radlerin sieht neben dem Spaß auch positive Aspekte für die Gesundheit, und freilich auch für den Klimaschutz. Um dessen Förderung geht es hauptsächlich beim "Stadtradeln". Denn erst brauchbare Radinfrastrukturen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass immer mehr Menschen für Kurzstrecken in die Pedale treten, statt ins Auto zu steigen. Wer an der Aktion teilnimmt, kann online sogar Defizite in den Kommunen aufzeigen. Mehr Infos dazu auf www.stadtradeln.de.

In Großwudicke gibt es seit etwa 25 Jahren eine feste Frauengruppe, die sich wöchentlich zum gemeinsamen Radfahren trifft. Auch diese will nun Kilometer sammeln. Hervorgegangen ist diese aus der 1990 gegründeten Frauensportgruppe des SV Großwudicke. Mittlerweile sind die Frauen zwischen 57 und 71 Jahre. "Wir treffen uns jeden Mittwoch, 18.00 Uhr, an der Bushaltestelle an der Grundschule. Dann geht es mit dem Rad bis Rathenow-West und über Steckelsdorf zurück. Uns geht es dabei um die Bewegung und die sozialen Kontakte", so Monika Peter. "Oft sitzen wir auf dem Rückweg noch gemeinsam am Buckower See. Dann gibt es auch schon mal ein Gläschen Sekt."

Radler im Milower Land können ihre Kilometer auch telefonisch unter 03386/285906 dem Seniorenbeirat zentral melden oder per E-Mail an die Gemeindeverwaltung sekretariat@milowerland.de. Jedermann kann sich Teams in der Umgebung anschließen oder neue gründen. Sofern die Heimatkommune sich nicht am "Stadtradeln" beteiligt, gehen die Kilometer an den Landkreis Havelland. Anmeldungen sind auf www.stadtradeln.de/kreis-havelland möglich oder per Handy-App, die auf aufwww.stadtradeln.de/app und im App-Store verfügbar ist.