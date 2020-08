BRAWO

Brandenburg (BRAWO) Am Samstagabend kamen Feuerwehr und Polizei in einem Wohnhaus in der Caasmannstraße zum Einsatz. Nach vorliegenden Erkenntnissen kam es in einer Wohnung zu einem Küchenbrand.

Die Feuerwehr löschte den Brand ab und lüftete das Wohnhaus. Personen wurden nicht verletzt. Am heutigen Tag werden die Ermittlungen zur Brandursache fortgeführt. Die Brandwohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.