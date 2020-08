Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Mit Beginn des neuen Schuljahres wurden die Hygienemaßnahmen für den Schulbetrieb durch die Bundesländer unterschiedlich gehandhabt. Insbesondere bezüglich einer Maskenpflicht. So gilt in Brandenburg die Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken in Schulgebäuden, allerdings nicht in Unterrichtsräumen.

Diese Verpflichtung stößt bei manchen Eltern auf Kritik. Auch der Leiter der Jahn-Grundschule in Rathenow steht dieser Anordnung kritisch gegenüber. „In einem Brief an die Eltern vom 12. August habe ich ihnen freigestellt, ob ihre Kinder dieser Maskenpflicht nachkommen. Denn die Eltern sollten das letzte Wort haben, wenn es um das Wohl ihrer Kinder geht“, so Frank Gens gegenüber BRAWO. „Ich halte diese Maskenpflicht, gerade für Grundschüler, einerseits für unverhältnismäßig, da wir wochenlang im Westhavelland keine Corona-Fälle hatten. Andererseits sehe ich es als gesundheitlich bedenklich an, da, gerade bei so einer Hitze wie in diesen Tagen, die Kinder sofort unter der Maske schwitzen, die Maske feucht wird und so auch erst zu einer Brutstätte für Bakterien werden kann. Zudem halte ich die Maske grundsätzlich nicht als ausreichendes Mittel, mögliche Viren-Übertragungen zu verhindern.“

Wegen seines Schreibens und mit Begründung der Nichtumsetzung der staatlichen Verordnung – auch nach deutlicher Nachfrage – wurde der verbeamtete Schulleiter durch die zuständige Schulrätin im Schulamt Neuruppin, Sylvia Albroscheitam 14. August mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit vom Dienst suspendiert.

Polizei löst Demonstration auf

Dagegen formierte sich Protest unter Eltern, deren Kinder die Jahn-Grundschule besuchen. Vor Unterrichtsbeginn am Montagmorgen, 7.30 Uhr, versammelten sich rund 70 Mütter und Väter vor dem Schulgebäude. „Wir fordern die Aufhebung der Suspendierung von Frank Gens. In seiner Verantwortung als Schulleiter hat er zum Wohle der Kinder gehandelt“, so forderten vier Mütter gegenüber BRAWO, die ebenso wie Frank Gens die letzte Entscheidung über das Kindeswohl bei den Eltern sehen. „Nach dem letzten Schulhalbjahr mit Wegfall des Präsenzunterrichts befürchten wir, gerade auch für die Schüler der jetzigen 6. Klasse, die danach an eine weiterführende Schule übergehen, auch die Auswirkungen des Ausfalls von Frank Gens als Mathematiklehrer, der den Schülern das Fach gut vermitteln konnte.“

Die durch Eltern am Schulzaun angebrachte Forderung „Wir brauchen Herr Gens“ musste nach Aufforderung der anwesenden Polizei gleich wieder entfernt werden. Auch verlangte die Polizei die Auflösung der nicht angemeldeten Protestaktion. Dem versuchten die vier Organisatorinnen nachzukommen, konnten allerdings nicht verhindern, dass andere Eltern vor der Schule stehen blieben und weiter angeregt diskutierten. Die Polizei ließ die Menschen gewähren. Nach rund einer halben Stunde waren die Schüler auch im Unterricht und die meisten Eltern gegangen.

Politische Vertreter bei Demo anwesend

Zum Protest kamen auch schulfremde Personen. Der Rathenower AfD-Ortsvereinsvorsitzende und Stadtverordnete Ralf Maasch legte Wert auf die Feststellung, dass er in den sozialen Netzwerken nicht als Parteimitglied, sondern als Privatperson aufgerufen hatte, dass sich Rathenower an dem Protest beteiligen sollen. Auch die Landtagsabgeordnete Katja Poschmann (SPD) diskutierte mit anwesenden Eltern. Die vier Organisatorinnen sowie auch Schulleiter Gens machten deutlich, dass sie jegliche Vereinnahmung der Situation durch Parteien und politische Kräfte strikt ablehnen.

„Ich weiß, dass ich mit meiner Haltung polarisiere. Ich habe im Bewusstsein, mir Ärger einzuhandeln, so gehandelt. Antrieb war und ist für mich das Wohl der mir anvertrauten Schüler, die ich hiermit alle grüßen möchte“, so Frank Gens. „Mir geht es um die Kinder. Mein Wohl und Schicksal stelle ich da hinten an.“ Eine Unterrichtsvertretung ist innerhalb des Lehrer-Kollegiums organisiert.

Der Schulleiter hatte sich in der vergangenen Woche in einem Brief an die Eltern gegen die Maskenpflicht an seiner Grundschule gewandt. Daraufhin war das Schulamt Neuruppin eingeschritten. Das Bildungsministerium hatte erklärt, dass die Maskenpflicht selbstverständlich auch an dieser Grundschule gelte. Der Schulleiter sei nach die Vorfall suspendiert worden, bestätigte Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld am Montag.

