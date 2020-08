OGA

Oranienburg (MOZ) Diebe sind in der Nacht zu Sonnabend in eine Apotheke an der Berliner Straße in Oranienburg eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hatten es die Einbrecher auf Medikamente abgesehen. Was genau und in welchen Mengen gestohlen wurde, war zunächst aber noch unklar. Die Kripo ermittelt.