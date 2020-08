BRAWO

Falkensee Auch wenn angesichts der sommerlichen Temperaturen aktuell wohl noch niemand an den Advents denkt – in fast genau vier Monaten steht der Heiligabend vor der Tür. Ihm voran geht eine gemütliche Adventszeit, bei der natürlich auch ein schöner Kalender nicht fehlen darf. Der Lions Club Falkensee macht sich deshalb schon jetzt an die Gestaltung seiner zweiten Adventskalender-Auflage.

Rund 80 Firmen, Freiberufler und Organisationen sind schon als Spender dabei. Das diesjährige Motto lautet dabei "Gib uns fünf – jetzt erst recht!", womit die Lions auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der vergangenen Monate anspielen. "Wir haben uns im Club dazu Gedanken gemacht und diskutiert. Doch dann waren wir uns einig – das unvorstellbare Ergebnis des vergangenen Jahres zeigt uns, wie offen die Menschen unserer Region sind, sich für karitative Vorhaben, die anderen helfen, zu engagieren. Auch und gerade 2020 soll es unseren deshalb Kalender geben, erklärt Jörg Schardin, der das "Adventskalender-Team" der Lions Falkensee anführt.

Und die Prognose hat sich bewahrheitet. Die Lions suchten in den vergangenen Wochen fleißig die Spender für attraktive Preise und stießen, allen Widrigkeiten zum Trotz, auf eine erfreulich positive Resonanz. Viele Unterstützer aus dem vergangenen Jahres sind dabei, ebenso Kalender-"Neulinge", die mit ihren Spenden den Adventskalender auch in diesem Jahr ermöglichen – und wer schnell ist, kann sogar jetzt noch dabei sein.

"Wer Interesse hat, als SpenderIn eines Geld- oder Sachpreises noch an Bord zu kommen – lassen Sie uns bis zum 23. August Nägel mit Köpfen machen! Hinter den Türchen werden dann alle etwas zusammenrücken. Freude zu schenken und – bestens wahrnehmbar - Gutes zu tun, lohnte sich schon immer – und jetzt erst recht", ermuntert Schardin zur Last-Minute-Teilnahme.

Ab sofort nehmen die Lions außerdem Vorbestellungen für ihren Kalender entgegen. Wer sich mindestens zehn Exemplare sichern will, um damit zum Beispiel Mitarbeiter, Kunden oder Familienmitglieder und Freunde zu überraschen, sendet ein entsprechendes E-Mail an .

In die Einzelabgabe geht der Kalender Ende Oktober über die engagierten Teams der Vertriebsstellen. Der Erlös der Adventskalenderaktion wird für die regionale Jugendförderung verwendet. Im Mittelpunkt werden dieses Jahr Kinder und Jugendliche stehen, denen die aktuelle Situation besonders große Nachteile gebracht hat. Auch das Preisgeld für den "Falkenseer Löwen 2021" wird mit dem Kalendererlös ermöglicht.