Raben Die bunte Vielfalt der Tomaten kann in einer Tomatenausstellung mit seltenen, alten Sorten erlebt werden. Dazu gibt es Infos zu Sorten, Ernte & Verwendung und im "Tomatengarten". Es können einige der Sorten live, in echt und in Farbe bewundert werden. Geladen wird am Sonntag, 30. August, von 14.00 bis 16.00 Uhr ins Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben. Auskunft/Anmeldung: 033848/60004.