Roland Becker

Velten (MOZ) Der Jugendclub Oase bereitet sich auf seine Rückkehr in die sanierten Räume in der Breiten Straße 53a vor. Wegen des Umzugs ist seit 17. August der Ausweich-Jugendclub im Bürgerhaus geschlossen. Ab 15. September wird die Jugendarbeit am Stammplatz wieder aufgenommen. Bis dahin ist das Team der Oase montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter 01522 1926309 erreichbar. Zudem ist das Team jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr im Skaterpark anzutreffen.

Offiziell heißt das Team der Oase die Kinder und Jugendlichen wieder ab Dienstag, 15. September, mit seinem regulären Angebot in der Breite Straße 53a willkommen. Die Jugendlichen dürfen sich auf komplett sanierte und neu gestaltete Räume inklusive einer offenen Küche und einem großen neuen Aufenthaltsraum freuen. Auch die Außenanlagen vor dem Gebäude aus den 1970er-Jahren wurde umfangreich umgestaltet und mit jugendgerechten Spielgeräten und einer Graffitiwand ausgestattet. Insgesamt investiert die Stadt in die Sanierung des Gebäudes und der Außenanlage 1,26 Millionen Euro.