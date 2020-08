Matthias Haack

Neuruppin (moz) Damals war Schwarz-Rot Neustadt mit 0:7 am FC Energie Cottbus, Kreispokalsieger Langen mit 1:3 an Frankonia Wernsdorf, Hansa Wittstock mit 2:3 gegen Miersdorf und auch der MSV mit 2:4 gegen Großziethen in der ersten Runde ausgeschieden. Dieser Wettbewerb ist nicht unbedingt der, der den Ruppinern liegt und der im Fokus der Vereine steht. Eine Ausnahme gibt es: 2005 fand das Endspiel nicht nur im Neuruppiner Volksparkstadion statt. Auch setzte sich der MSV mit 2:1 nach Verlängerung gegen den SV Babelsberg 03 durch. 1200 Zuschauer bestätigen die Magnetwirkung einer solchen Partie.

Der Weg dahin ist steinig. Die erste Hürde nahm der MSV am Sonnabend mit dem 1:0-Erfolg beim Liga-Kontrahenten SC Miersdorf/Zeuthen. "Das war kein Glanzauftritt", schätzt Trainer Henry Bloch ein. Aber er entdeckte viel Gutes. "Wir hatten das Zepter in der Hand, viel mehr Ballbesitz und trugen die Angriffe wie gefordert über die Außen vor." Was ihm weniger schmeckte: Seine Elf belohnte sich nicht für die Durchbrüche an die Grundlinie. "Die Abschlussaktionen klappten einfach nicht. Man kann auch sagen, wir haben das schlampig zu Ende gespielt."

Allerdings präsentierte sich der MSV im Defensivverhalten wieder einmal glänzend. Die Dreierkette mit Robin Hink auf rechts, Yulian Vladimirov links und Kevin Blumenthal zentral sowie auf den Außen Maurice Malak und Michel Klemz ließ so gut wie nichts für den weitgehend bisslosen Gastgeber zu. Wird die Rechnung saisonübergreifend angesetzt, dann ist der MSV seit vier Pflichtspielen ohne Gegentor. 1:0 gegen FSV Bernau, 1:0 in Sachsenhausen, 3:0 gegen Werder – und nun ein 1:0 in Zeuthen. Bloch nicht ohne Stolz: "Viermal zu Null – das ist kein Zufall."

Am kommenden Wochenende beginnt die Serie für beinahe alle Brandenburgligisten. Der MSV hatte jedoch das Freilos in der 17er-Staffel erwischt. Auf der Suche nach einem Partner kommt es nun zu einem Kracher: Oberligist FC Strausberg reist zu 16 Uhr an. Seine Partie gegen Torgelow ist abgesetzt. Grund ist das Endspiel um den Landespokal Mecklenburg-Vorpommern. Darin stehen sich Torgelow und Hansa Rostock (22. August, 16.45 Uhr in Rostock) gegenüber. Die Strausberger hatten sich am Wochenende im Brandenburg-Derby von Victoria Seelow 2:2 getrennt. Für die Neuruppiner bedeutet dies den Abschluss seines Sommerfestes: Denn ab 14 Uhr debütiert die Zweite gegen Langen im Derby der Landesklasse.

Eher Ballast als Vergnügen stellt der Wettbewerb für die Eintracht dar. Die Elf von Trainer Daniel Kraatz zählt bereits drei Pflichtspiele (zweimal Kreispokal, einmal Landespokal) – andere haben noch nicht mal eines in den Beinen. Nur: Alt Ruppin wurde am Sonnabend vom Landesklasse-Aufsteiger Blau-Gelb Falkensee sogar über 120 Minuten gefordert. Jeder Schritt fällt doppelt so schwer, wenn sich kein Erfolgserlebnis einstellt. "Die Jungs taten mir richtig leid", gestand Co-Trainer Marco Krüger bei gefühlt 50 Grad Celsius.

Wohl der Mannschaft, die zum einen "ganz sichere Schützen am Elfmeterpunkt" und auch einen Keeper mit "klasse Reaktionen" aufzubieten hat. Dominik Dargelis, Jan-Paul Platte und Martin Brandt vollendeten vom Punkt, Daniel Borrmann parierte zweimal und bescherte Alt Ruppin den Einzug in die nächste Runde. Ein Wermutstropfen bleibt: Ramon Schulz zog sich eine Verletzung im Hüftbereich zu. Er musste eine Viertelstunde vorm Elfmeterschießen ausgewechselt werden. Ob der Spielgestalter zum Start am kommenden Sonnabend bei Einheit Perleberg fit ist, steht noch in den Sternen.