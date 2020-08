BRAWO

Havelland Die Erste Beigeordnete des Landkreises Havelland, Elke Nermerich, hat in der vergangenen Woche die acht neuen Auszubildenden und Studierenden der havelländischen Kreisverwaltung begrüßt. An zwei Einführungstagen bekamen die jungen Menschen alle wichtigen Informationen für ihren Start in die Berufsausbildung.

"Wir freuen uns, dass Sie hier sind", ließ Elke Nermerich die Berufseinsteiger wissen. "Der Landkreis Havelland bietet Ihnen sehr viel, auch gute Perspektiven für eine Weiterbeschäftigung." Das erste Kennenlernen wurde begleitet von Susanne Klaus, Sachbearbeiterin für Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Landkreis Havelland

Die neuen Auszubildenden und Studierenden, die zum Teil ihre Tätigkeit bereits aufgenommen haben, kommen alle aus der Region und werden für ihre praktische Ausbildung verschiedene Stationen in der Kreisverwaltung durchlaufen. Ihre schulische Ausbildung richtet sich nach dem gewählten Ausbildungsberuf bzw. Studium.

Die schulische Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten findet hierbei hauptsächlich am Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin und an der Brandenburgischen Kommunalakademie statt. Die Studierenden der Dualen Studiengänge Öffentliche Verwaltung (Bachelor of Laws) und Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science) werden an der Technischen Hochschule Wildau ausgebildet. Erstmals beginnen beim Landkreis auch zwei Studierende des Dualen Studiengangs Soziale Arbeit (Bachelor of Arts). Sie werden die Duale Hochschule Gera-Eisenach besuchen.