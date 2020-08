BRAWO

Brandenburg (BRAWO) Die Demonstration für eine autofreie Auffahrt zur Schule in der vergangenen Woche vor der Konrad-Sprengel-Grundschule war ein Erfolg. Das meldet Schulelternsprecher Thomas Hettwer.

So konnten die Kinder am Demonstrationsmorgen sicher und stressfrei den Berg hinauf zur Schule gehen. Auch in den darauffolgenden Tagen sind nur sehr wenige Eltern mit ihren Kindern den Berg hinaufgefahren. "Das hat mich selbst überrascht und gleichzeitig erfreut. Es zeigt mir, dass die Aktion erfolgreich und nachhaltig war", so das Resümee des Elternsprechers und weiter: "Wir als Elternvertreter bedanken uns bei allen Autofahrern und deren überwiegendes Verständnis für die Aktion.

Auch wenn einige Autofahrer nicht von der Aktion begeistert waren, sind doch alle Kinder sicher zur Schule gekommen. Uns ist auch bewusst, dass sich die Autos an anderen Stellen stauen, es gibt aber im weiteren Umfeld mehrere Möglichkeiten die Kinder problemlos abzusetzen, wie zum Beispiel an der Dreifelderhalle am Marienberg oder in der Werner Seelenbinder Straße. Somit lassen sich Stau und Stress vermeiden."

Nun gelte es, das Erreichte so lange wie möglich zu erhalten, besonders auch im Herbst und Winter, wenn die Tage kürzer werden und morgens die Sicht eingeschränkt ist, steigt die Gefahr von Unfällen vor der Schule. in dieser Zeit sei es besonders wichtig, dass der Weg autofrei bleibe. Bereits im September ist eine weitere Aktion geplant. Vom 21. September bis zum 2. Oktober findet der bundesweite Aktionstag "Zu Fuß zur schule" statt. An diesem will in diesem Jahr auch die Konrad-Sprengel-Schule teilnehmen.