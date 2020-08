OGA

Pinnow (MOZ) Die Wasserschutzpolizei hat am Sonntag zwei Autofahrer am Oder-Havel-Kanal wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr angezeigt.

Wie die Polizeiinspektion in Oranienburg am Montag berichtete, hatte eine Besatzung der Wasserschutzpolizei gegen 15 Uhr beobachtet, wie mehrere Personen mit zwei Fahrzeugen bei Pinnow durch den Wald fuhren und schließlich auf unbefestigtem Waldboden in Ufernähe parkten. Die Männer wollten angeln gehen.

"Da die Abgasanlage bis zu 600 Grad warm werden kann und die Personen die Autos auf unbefestigten Waldboden bei der Waldbrandgefahrenstufe 5 abgestellt hatten, war zweifelsohne von einer Brandgefahr auszugehen", sagte Polizeisprecherin Carola Haase am Montag. "Bei einem Fahrzeug hatte sich bereits ein trockener Ast zwischen der Abgasanlage verkeilt, nur durch einen glücklichen Zufall kam es hier nicht bereits zu Entzündung des Astes und somit zum Brand."