Hennigsdorf Diebe sind in den vergangenen zwei Wochen in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Fontanestraße in Hennigsdorf eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei stahlen die Täter aus dem Keller Messingarmaturen. Der genaue Tatzeitrum ist unklar. Das Vorhängeschloss nahmen die Diebe auch mit.