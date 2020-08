red

Borne An der Bahnstrecke in Borne brannte es. Ein Zeuge habe gesehen, wie kurz zuvor ein Kind an der Brandstelle war. Durch die vor Ort befindliche Feuerwehr konnte der Brand trotz der Trockenheit schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte das Kind ermittelt werden, es gab an gekokelt zu haben. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen