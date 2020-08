Norbert Faltin

Nauen Das Verwaltungsgericht Potsdam hat das Verfahren gegen die Stadt Nauen, das der Stadtverordnete Raimond Heydt (Piraten) im Frühjahr mit einer Klage einleitete, eingestellt. Vor dem Verwaltungsgericht Potsdam hatte Heydt am 26. Mai versucht, seine Fragen, die er an Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) gestellt hatte, kurzfristig beantwortet zu bekommen. Dabei ging es hauptsächlich um die umfangreichen Fragen zum Sicherheits- und Hygienekonzepte im Zuge der Corona Pandemie an den Schulen in Nauen.

Als Begründung zur Einstellung des Verfahrens hieß es, die umfangreichen Antworten wurde in Sitzung der Stadtverordneten am 15. Juni beantwortet. Das Gericht sah die Stadt Nauen zudem im Recht, da mit Beantwortung der Fragen die Klage aus Ihrer Sicht für nicht begründet war. Daraufhin zog Heydt seine Klage zurück.

Bürgermeister Meger kommentierte den Gerichtsbeschluss mit den Worten: "Durch sein unsensibles Vorpreschen in der Frühphase der Corona-Lage hat Herr Heydt vor allem viele Eltern und Kinder verunsichert, die unsere Schulen besuchen. Einmal mehr hat Herr Heydt bewiesen, dass ihm die situations- und themenbedingte Sensibilität fehlt."