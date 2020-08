OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein Spaziergänger hat die Polizei am Samstagabend in Hohen Neuendorf gerufen. Er hatte am Waldrand an der Summter Straße ein Mountainbike gefunden und vermutet, dass dieses gestohlen worden war.

Bei der Überprüfung der Rahmennummer durch die Polizei stellte sich heraus, dass das Fahrrad am 14. August am Hohen Neuendorfer Bahnhof entwendet worden war. Die Beamten stellten das Mountainbike sicher.