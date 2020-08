René Wernitz

Rathenow (MOZ) Öffentlicher Dienst wird genannt, wo Arbeitnehmer etwa für Kommunalverwaltungen tätig werden. Mit rund 1.000 Angestellten ist die Kreisverwaltung der größte Arbeitgeber in dem Sektor des Havellands. Acht neue Auszubildende und Studierende wurden kürzlich begrüßt. "Wir freuen uns, dass Sie hier sind", ließ die Erste Beigeordnete, Elke Nermerich, die Berufseinsteiger wissen. "Der Landkreis Havelland bietet Ihnen sehr viel, auch gute Perspektiven für eine Weiterbeschäftigung."

Was Schulabsolventen bei der Berufswahl häufig nicht geläufig ist, sind die geltenden Tarifverträge im Öffentlichen Dienst. Da erübrigt sich die Frage nach dem Geld. Denn schon beim Start ins Berufsleben ist allerorten klar geregelt, wieviel ein Azubi erhält. Die Summen und die Entgeltgruppen nach späterer Übernahme können online recherchiert werden.

Die neuen havelländischen Azubis und Studierenden stammen allesamt aus der Region und werden für ihre praktische Ausbildung verschiedene Stationen in der Kreisverwaltung durchlaufen. Ihre schulische Ausbildung richtet sich nach dem gewählten Ausbildungsberuf bzw. Studium. Die schulische Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten findet hauptsächlich am Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin und an der Brandenburgischen Kommunalakademie statt. Die Studierenden der Dualen Studiengänge Öffentliche Verwaltung (Bachelor of Laws) und Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science) werden an der Technischen Hochschule Wildau ausgebildet. Erstmals beginnen beim Landkreis auch zwei Studierende des Dualen Studiengangs Soziale Arbeit (Bachelor of Arts). Sie werden die Duale Hochschule Gera-Eisenach besuchen.