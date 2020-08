MOZ

Kagar An der Badestelle in Kagar hat am Sonnabend ein Riesenschnauzer einen Badegast gebissen. Der Hund war an einer Bank angeleint. Als der 33-Jährige aus Nordrhein-Westfalen an ihm vorbeilief, sprang ihn das Tier an. Eine sofortige medizinische Versorgung der Wunde war zunächst nicht nötig, teilte die Polizei mit. Der 33-Jährige beschimpfte im Anschluss die 57-jährige Hundehalterin und deren Mann, die aus Sachsen zu Besuch waren. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen zwei Strafanzeigen auf – eine wegen fahrlässiger Körperverletzung und eine wegen Beleidigung.