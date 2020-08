BRAWO

Brandenburg Am Freitag luden die Vorstände der Lafim-Diakonie und die Leitung der Fliedners Lafim-Diakonie zur Einweihungsfeier und Einsegnung mit Namensgebung eines umgebauten Hauses in die Potsdamer Landstraße ein. Pandemiebedingt fand die Feier in kleinem Rahmen statt. Das umgebaute Haus ist nun nach dem Theologen Martin Luther benannt worden. In diesem Haus stehen insgesamt 13 Plätze auf zwei Etagen mit ausreichend Nasszellen zur Verfügung. Jede Wohngruppe verfügt über einen Gemeinschaftsraum mit integrierter Küchenzeile, jeweils einem Pflegebad und einem Mitarbeiterbüro. Auf Frage des Geschäftsbereichsleiters Nico Vogel an Peggy Bohm, die die Bereichsleitung Wohnen innehat, welcher Part des Baugeschehens der schwierigste war, gab Peggy Bohm die Auskunft: "Einen alternativen Wohnplatz für acht Bewohner zu finden, an dem sie zusammen als Gruppe betreut werden und den sie barrierefrei erreichen konnten. Und vorab die Bauverzögerung, die sich aus der Grabung der Archäologen ergab, weil ein Grab aus vorchristlicher Zeit gefunden wurde."

Auf dem Gelände der Wohnstätte Potsdamer Landstraße wurden seit 2016 insgesamt drei Wohnhäuser für 43 Bewohner rekonstruiert, um die Wohnqualität und die Barrierefreiheit für die Bewohner sowie die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden den Anforderungen entsprechend anzupassen. In der Bauphase war zuletzt ein Übergangswohnen im ehemaligen Feuerwehrhotel Mothes notwendig geworden.

Die Wohnstätte Potsdamer Landstraße in der Lafim-Diakonie gehört zum Einrichtungsverbund Fliedners, Bereich der Eingliederungshilfe. In den benachbarten zwei Wohnstätten haben insgesamt 58 Bewohner ihr Zuhause, zusätzlich bietet Fliedners zwei Gastplätze für Menschen mit Mehrfachbehinderungen.