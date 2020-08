MOZ

Neuruppin Bewohner des Neuruppiner Neubaugebietes riefen in der Nacht zu Sonntag die Polizei, weil an der Otto-Grotewohl-Straße ein junger Mann offensichtlich völlig betrunken und hilflos war.Der 22-Jährige hatte laut Polizeiangaben zuvor ohne erkennbare Gründe an mehreren fremden Wohnanschriften geklingelt. Weil er sehr betrunken war, wobei ein Atemalkoholtest nicht vorgenommen werden konnte, wurde er letztlich zum Schutz seiner eigenen Person in Gewahrsam genommen. Dabei versuchte er mehrfach, Polizisten ins Gesicht zu fassen und diese zu treten, woraufhin er bis zur Unterbringung im Gewahrsam kurzzeitig mit Handfesseln fixiert werden musste. Nachdem sich der 22-Jährige beruhigt hatte und nüchtern war, konnte er die Dienststelle verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.