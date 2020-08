Die Feuerwehr fing die Schlange ein und brachte sie zurück in die Natur. © Foto: Kay Harzmann

Diese Ringelnatter hatte sich im Inselweg in ein Bad verirrt. © Foto: Kay Harzmann

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Schlange im Bad! Die Rathenower Feuerwehr rückte mit einem LF und neun Mann Besatzung zum Einsatz im Inselweg in Rathenow aus. Schon bei Abfahrt war klar, dass es sich vermutlich um eine einheimische Schlangenart handeln dürfte.

Ein Experte wurde am Freitagabend nicht hinzugezogen, so Ortswehrführer Oliver Lienig. Tatsächlich zeigte sich die Feuerwehr der harmlosen Ringelnatter gewachsen, holte sie hinter der Wandverkleidung des Bades hervor und transportierte sie dahin, wo sie hingehört - zurück in die Natur!