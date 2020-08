Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Fast hätte der Bürgermeister in der Stadtverordnetenversammlung am vergangenen Montag eine Kleinigkeit vergessen. „Ach ja“, sprach Alexander Laesicke ins Mikrofon und bedankte sich überschwänglich beim Vorsitzenden Dirk Blettermann (SPD) für die Erinnerung. Er habe da noch eine Eilentscheidung zu treffen. Die Weiße Stadt nehme eine erfreuliche Entwicklung. Das Baugeschehen weiche vom bisherigen Wirtschaftsplan ab. Der Aufsichtsrat habe zuvor schon einstimmig die Abweichung beschlossen. Die Stadtverordneten könnten ihre Zustimmung auch nachträglich in der Sitzung am 7. September erteilen, sagte Laesicke.

Fachausschüsse einbeziehen

Für die Linke-Fraktion ist die nachträgliche Abstimmung der Stadtverordneten zu spät. Der Fraktionsvorsitzende Ralph Bujok fordert eine ordnungsgemäße Beratung in den Fachausschüssen. Und er setzt den Bürgermeister mit einem Fragenkatalog unter Druck. „Wann, in welcher Form und durch wen wurden die Geschäftsführer von Holding und Woba, der Aufsichtsrat und der Gesellschafter sowie die Stadtverordnetenversammlung über die Möglichkeit eines Vorziehens des zweiten Bauabschnittes in Kenntnis gesetzt?“, fragt Bujok am Montag in einem Schreiben an den Bürgermeister. Außerdem will er von Laesicke wissen, wann die notwendigen Planungen, Festlegungen des Bauablaufes und Feststellungen fielen, um eine Eilentscheidung notwendig zu machen.

Laesicke begründete in der SVV die Eile damit, dass die Notwendigkeit erst am Nachmittag bekannt geworden sei. Für eine Beschlussvorlage sei es zu spät gewesen. Am Mittwoch erklärte Laesicke dann auf Nachfrage, dass die Woba den zweiten Bauabschnitt zur Erweiterung der Weißen Stadt vorziehe und dafür Geld benötige. Um welchen Betrag es sich handelte, beantwortete Laesicke nicht. In einer kurzfristig einberufenen Aufsichtsratssitzung am vergangenen Montag sei eine Anpassung des Wirtschaftsplanes von den Geschäftsführern Alireza Assadi und Bernd Jarczewski sowie von ihm, Laesicke, empfohlen und daraufhin einstimmig durch den Aufsichtsrat beschlossen wurde. Die in der SVV von Laesicke angekündigte Eilentscheidung wurde tags drauf vom Vorsitzenden Blettermann unterschrieben.

Frühe Hinweise auf Dringlichkeit

Bujok verweist nun auf eine Mail des Stadtverordneten Thomas Ney (Piraten), der künftig den Untersuchungsausschuss zur Holding stellvertretend leitet und der von einem dringenden Handlungsbedarf schon eine Woche vor der Bekanntmachung der Eilentscheidung schrieb. Diese Information liegt auch der Redaktion vor. Sogar bereits im Mai soll demnach auf die drohende Finanzierungslücke aufmerksam gemacht worden sein. Doch soll es in der Holding versäumt worden sein, den notwendigen Kredit zu besorgen. Die Dringlichkeit bestand darin, dass Baufirmen fristgerecht beauftragt werden sollten und diese Arbeiten außerdem noch in diesem Jahr zum reduzierten Mehrwertsteuersatz abgerechnet werden sollten. Nach Angaben von Woba-Chef Bernd Jarczewski konnten alle Aufträge rechtzeitig ausgelöst werden.

Wie berichtet, waren für den zweiten Bauabschnitt in diesem Jahr 800 000 Euro eingeplant. Benötigt werden aber wegen des zügigen Baufortschritts und der erhofften Steuerersparnis zwei Millionen Euro. Der Wirtschaftsplan der Woba muss entsprechend geändert werden. Das Bedarf der Zustimmung.

Nach dem Ausheben der Baugruben an der Emil-Büge-Straße soll dort Anfang September mit dem Hochbau begonnen werden. Ralph Bujok will nun wissen, ob die geänderte Finanzplanung auch mit der Landesbank ILB abgesprochen ist, die für den zweiten Bauabschnitt einen Elf-Millionen-Euro-Kredit gewährt. Außerdem fragt er den Bürgermeister, die Geschäftsführer der städtischen Unternehmen und den Aufsichtsrat, dem er vorsitzt, warum Informationen zu möglichen Fristversäumnissen, betrieblichen Problemen, unterschiedlichen Rechtsauffassungen und drohenden Schäden für die Gesellschaften von Beschäftigten gegenüber Stadtverordneten und nicht gegenüber den Geschäftsführer geäußert werden.

Fragen zum Betriebsklima

Bujok fragt deshalb auch nach dem Betriebsklima in den Gesellschaften und möchte wissen, wie die „interne und externe Informationsweitergabe innerhalb und zwischen den städtischen Gesellschaften sowie gegenüber Dritten bisher geregelt“ ist und wie künftig kritisches Engagement der Beschäftigten auf der Grundlage einer vertrauensvolle Zusammenarbeit besser genutzt werden könne.

Bujok verweist zudem auf einen weiteren Fragenkatalog seiner Fraktion vom 28. Mai, der von der Stadtverwaltung und der Holding unbeantwortet geblieben sei. Der Holding-Untersuchungsausschuss solle sich mit diesen Fragen beschäftigen. Gleichzeitig entlasse der neu neugegründete Ausschuss aber nicht die übrigen Stadtverordneten aus ihrer Kontrollpflicht, so Bujok.