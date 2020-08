Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) 116 Frankfurter befinden sich aktuell in häuslicher Corona-Quarantäne – 18 mehr als am Freitag.

Ein Teil davon resultiere aus der Nachverfolgung weiterer Kontaktpersonen von Betroffenen, die nach einer größeren Familienfeier in Frankfurt (Oder) positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, durch das Gesundheitsamt, wie Stadtsprecher Uwe Meier informierte.

Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle liegt konstant bei zwölf (45 seit Beginn der Pandemie). Zwar habe es am Wochenende einen weiteren positiven Corona-Test gegeben. Allerdings sei bei der Meldung am Freitag versehentlich ein Erkrankter aus einem anderen Landkreis mit in die Frankfurter Statistik hinein gerechnet worden, so Meier.

Ausgangspunkt für die bislang höchste Zahl an Isolierten in Frankfurt ist eine Einschulungsfeier mit zwei Familien am 8. August. Die Eltern einer der Familien – Reiserückkehrer aus Bulgarien – waren in der vergangenen Woche positiv getestet worden. Am Freitag meldete die Stadt dann acht Neuinfektionen und ordnete für 85 Personen Quarantäne an, darunter 40 Frankfurter Schüler vom Liebknecht-Gymnasium und der Lindgren-Grundschule.

OB René Wilke bat in den sozialen Medien darum, "weder panisch zu sein, noch Panik zu verbreiten". Die komplette Schließung der Schulen hielte die Stadt – Stand jetzt – "nicht für verhältnismäßig". Dafür "bräuchte es ein deutlich stärkeres Infektionsgeschehen, als eine verbindlich betroffenen Person".

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.