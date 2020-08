Silvia Passow

Falkensee Ab September können die Beschäftigten der Stadt Falkensee günstig den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) und Havelbus Geschäftsführer Mathias Köhler unterschrieben am Montag einen entsprechenden Vertrag. Damit können die Mitarbeiter, die den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nutzen, bis zu 23 Euro pro Monat sparen.

So kostet zum Beispiel die Monatskarte für den Stadtlinienverkehr in Nauen, Falkensee und Rathenow derzeit 27,33 Euro. Die Stadtverwaltung zahlt davon zukünftig 15 Euro, Havelbus packt acht Euro ÖPNV-Rabatt oben drauf, bleiben noch 4,33 Euro, die der Besitzer der Karte nun selbst bezahlt. Margot Reeck vom Schulamt freut’s, sie nutzt auch sonst den Bus für den Arbeitsweg, wenn sie nicht sogar läuft. "Ich habe Kollegen aus Brieselang und Nauen, die wollen das Ticket auf jeden Fall nutzen", sagt sie.

Für Mathias Köhler sind die Firmen- oder Jobtickets genannten Angebote ein wichtiges Thema, denn sie stärken den ÖPNV, sagt er. Dass die Stadt Falkensee nun Jobtickets anbietet, ist nicht nur von Vorteil für Mitarbeiter, die allgemeine Verkehrssituation und die Umwelt, die Stadt kann hier auch eine Vorbildfunktion ausfüllen, sagt Köhler. Um die Tickets anbieten zu können, hätte es wenigstens fünf interessierte Mitarbeiten geben müssen. Tatsächlich lagen bereits vor der offiziellen Vertragsunterzeichnung die Anträge von 22 Mitarbeitern für ein Firmenticket vor.

Bürgermeister Müller sagt, die Mobilität sei nach wie vor ein großes Thema für Falkensee. Die Mobilität wird sich verändern, weniger Individualverkehr im eigenen Auto, mehr Menschen, die den ÖPNV nutzen. Um die Attraktivität der Öffentlichen Verkehrsmittel zu steigern, müssen alle Akteure zusammenarbeiten, sagt der Verwaltungschef. "Ich kann aus Überzeugung sagen, dies hier ist ein richtig gutes Angebot", fügt er hinzu. Die Firmentickets sind übrigens zu allen Zeiten nutzbar, können auch in der Freizeit eingesetzt werden. Und: "Alle unsere Busse werden täglich gereinigt und sind klimatisiert", sagt Köhler.

Die Entscheidung für diese Zusatzleistung, auch Benefit genannt, wurde, so Müller, mit dem Betriebsrat angesprochen. Es sind solche Zusatzleistungen, mit denen Arbeitgeber um neue Mitarbeiter werben. "Mit diesem finanziell spürbaren Angebot wollen wir auch als Arbeitgeber attraktiver werden", sagt Müller. Denn tatsächlich haben es auch die Verwaltungen schwer, Fachkräfte zu finden und an sich zu binden. Das Busunternehmen Havelbus könnte ebenfalls profitieren, neue Stammkunden kommen hinzu, die mit einer Monatskarte die Angebote auch regelmäßig nutzen, so Müller.

Mitarbeiter mit Benefits zu locken oder an den Betreib zu binden, ist nicht neu, findet weiter Verbreitung und die Angebotspalette wächst. Das können finanzielle Anreize sein, wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld, Prämien, Vergabe von Essensgutscheinen, Bereitstellen von Snacks und Getränken, Dienstwagen, Fahrrad oder eben Jobticket erfreuen sich, laut dem Internet-Portal "Stepstone" großer Beliebtheit. Flexible Arbeitszeitmodelle, wie Home-Office, betrieblich geförderte gesundheitliche Maßnahmen, betriebliche Altersvorsorge gehören dazu, wie auch Betriebsausflüge, um nur einige der beliebtesten Zusatzleistungen zu nennen.