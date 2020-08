Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Wer Mieter einer der rund 3700 Wohnungen der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) ist, lebt preiswerter als viele andere Menschen in Brandenburg. Rund 30 bis 40 Cent zahle ein NWG-Mieter im Durchschnitt pro Quadratmeter weniger für Kaltmiete und Betriebskosten, als im Brandenburger Landesschnitt fällig werden, berichtete NWG-Geschäftsführer Robert Liefke der Linken-Bundestagsabgeordneten Dr. Kirsten Tackmann. Sie stattete auf ihrer Sommertour dem Unternehmen am Montag einen Besuch ab.

So betrug 2019 die durchschnittliche Kaltmiete einer NWG-Wohnung 4,88 Euro pro Quadratmeter. In Fehrbellin werden im Durchschnitt 5,94 Euro und in Rheinsberg 5,51 Euro gezahlt. Brandenburgweit lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis im vergangenen Jahr laut einer Erhebung des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) bei 5,18 Euro.

90 Prozent der WBS-Wohnungen

Zugleich decke die NWG, die als 100-prozentige Tochter der Stadt Neuruppin, einen Marktanteil von 33 Prozent am Mietwohnungsmarkt in der Fontanestadt hat, so Robert Liefke, 90 Prozent der Wohnungen für Menschen mit Wohnberechtigungsschein ab. Aktuell seien dies 765 Wohneinheiten mit einer sogenannten Belegungsbindung, erklärte Andreas Neubert, Prokurist der NWG. Alle anderen Vermieter haben zusammen nur 65 solcher Wohneinheiten. Obwohl 624 der Belegungsrechte bis Ende 2022 auslaufen und die Stadt Neuruppin 2019 nur rund 50 WBS-Anträge erhielt, habe es sich die NWG zur sozialen Selbstverpflichtung gemacht, so Robert Liefke, bis 2030 mindestens 500 Wohnungen in der Belegungsbindung zu behalten.

Sorgen macht sich der NWG-Chef hingegen um die steigenden Betriebskosten der Wohnungen. "Wir müssen die zweite Miete in Schach halten. Die ist gefährlich und ein Ende ist nicht absehbar. Die Kosten steigen. Da ist die wahre Musik drin", mahnte Liefke. Bei Neubauten oder Sanierungen treibe vor allem der Sanitärbereich den Preis für kleine Wohnungen nach oben, berichtete er. Doch bei der NWG halten sich die sogenannten Nebenkosten noch im Rahmen. Das sei unter anderem dadurch möglich, dass das Unternehmen konsequent auf die Nutzung von Fernwärme über die Stadtwerke setzt. "Da sind die Preise noch moderat", so Liefke. Und so werden im Landesschnitt rund 2,45 Euro pro Quadratmeter an Betriebskosten fällig, im Landkreis rund 2,20 Euro und bei NWG-Wohnungen nur 2,01 Euro, ist Neubert stolz.