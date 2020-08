Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Nach dem wiederholten Fund von Munition wird es am Löhmer Haussee in Werneuchen eine gesonderte Aktion des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) geben. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Geplant ist zunächst eine ergebnisoffene Vorabsuche. Daraufhin wird die Lage beurteilt. Möglich sind weitere Suchmaßnahmen im Anschluss. Die Bürger werden um besondere Umsicht am See gebeten.

Allein im August gab es laut des Kampfmittelräumdienstes bereits drei Munitionsfunde am Löhmer Haussee. Unter anderem wurde an einer Badestelle eine russische Handgranate entdeckt.

Wann und wo genau der KMBD seine Vorabsuche durchführt, ist nicht bekannt.