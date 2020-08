MOZ

Binenwalde An der Badestelle Binenwalde am Kalksee hat es Ende vergangener Woche einen Fall von Badedermatitis gegeben. Das teilte die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin am Montagnachmittag mit, nachdem ein Hinweisschild über die Möglichkeit des Vorkommens von Zerkarien angebracht worden war.

Bei Zerkarien handelt es sich um Saugwümer im Larvenstadium, die frei im Wasser schwimmen. Diese befallen überwiegend Wasservögel, bohren sich in deren Haut, leben dort und sondern ihre Eier ab, die die Vögel wiederum ausscheiden. In Wasserschnecken entwickeln sich die Parasiten dann weiter, bevor sie sich einen neuen Wirt suchen und dann auch schon mal bei Badenden andocken.

Für den Menschen sind Zerkarien harmlos. Wenn sie in die Haut eindringen, werden sie vom Immunsystem bekämpft. Allerdings kann es zu roten und juckenden Hautstellen kommen, die höchstens 20 Tage zum ausheilen benötigen. Nur wenn die Haut aufgekratzt wird, kann es zu Entzündungen kommen.Bei hypersensiblen Personen können laut dembrandenburgischen Gesundheitsministerium Beschwerden, wie Übelkeit, Fieber, Erbrechenund Schockzustände auftreten. In diesem Fall muss ein Notarzt gerufen werden.

Die anhaltend heißen Temperaturen sorgen für eine Erhöhung der Wassertemperatur und dafür, dass auch Zahl der der Fälle vonBadedermatitis steigen.