Jörg Jankowsky

Guben Mit einem am Ende deutlichen und verdienten 5:1-Pokal-Sieg beim BSV Guben Nord (Landesliga Süd) starteten die Brandenburgliga-Fußballer von.Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf erfolgreich in die neue Fußball-Saison. Bei hochsommerlichen Temperaturen in der Niederlausitz zeigten die Doppeldörfler den 100 Zuschauern eine gute Leistung und entschieden das Spiel zu Beginn der zweiten Halbzeit.

"Wir sind natürlich zufrieden mit dem Auftakt", freute sich Kapitän Silvan Küter, der seine Blau-Weißen nach gut einer halben Stunde mit 1:0 in Führung schoss. "Es war ein zu erwartendes Geduldsspiel. Aber die Mannschaft hat viele Dinge gut umgesetzt", war Küter letztlich stolz auf das Team. "Es war in Guben nicht ganz so einfach", sah es auch Cheftrainer Roman Sedlak. "Der BSV ist eine robuste und zweikampfstarke Mannschaft mit viel Enthusiasmus. Bis zum Anschlusstreffer hatten wir nichts zugelassen, aber es selbst versäumt, frühzeitig öfter zu treffen", so Sedlak. "Mit dem 3:1 aber war der Wille des Gastgebers gebrochen."

Schnelle Antwort

Das erzielte Toni Hager (55.), der vier Minuten zuvor bereits zum 2:0 traf. Im Gegenzug jedoch sorgte Alexander Brandt (52.) mit dem 2:1 per Freistoß kurzzeitig für Gubener Hoffnungen. "Eine für mich wichtige Erkenntnis war, dass wir nach dem Anschlusstreffer sehr schnell eine Antwort gefunden haben", betonte Kapitän Küter nach dem Pokalspiel. "Die Mannschaft hat sich davon nicht beirren lassen und ruhig weitergespielt." Und sich weiter belohnt. Melvin Gohlke (84.) und Alexander Braun (89.) sorgten mit ihren Toren schließlich für den sicheren Einzug der Gäste in Runde drei des brandenburgischen Landespokals. Die wird am 12. September angepfiffen …

"Mit dem Weiterkommen bin ich zufrieden, mit dem Spiel nicht so ganz", zog Sedlak sein persönliches Trainer-Fazit nach dem Pokalsieg in Guben. "Der richtige Saisonstart für uns erfolgt erst nächstes Wochenende in der Brandenburgliga, vor heimischer Kulisse gegen Union Klosterfelde. Da müssen wir noch eine Schippe drauf legen"