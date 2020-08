Hubertus Rößler

Ortsmarke (MOZ) Kamil Duchnowski hätte zum umjubelten Helden werden können, stattdessen standen der 42-jährige Torhüter und sein FC Eisenhüttenstadt am Ende mit leeren Händen da. Im Duell zweier Brandenburgligisten mussten die Stahlstädter im Pokalspiel bei Aufsteiger Frankonia Wernsdorf zwei frühe Gegentreffer hinnehmen. Anschließend hatten die Gäste zahlreiche gute Tormöglichkeiten. Eine davon nutzte Georges Florent Mooh Djike (25.), der zum 1:2-Halbzeitstand traf.

Nach der Pause wurde es ruppiger, was in jeweils einer Roten Karte auf beiden Seiten gipfelte. Eisenhüttenstadt lief unbeirrt weiter an und wurde sehr spät doch noch belohnt: Schlussmann Kamil Duchnowski eilte in der Nachspielzeit in den gegnerischen Strafraum und drückte den Ball über die Linie (90.+3). Viel Zeit zum Jubeln blieb nicht, es ging in die Verlängerung.

FCE-Schützen zeigen Nerven

Dort fielen trotz guter Chancen auf beiden Seiten allerdings keine Tore mehr, so dass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Und da konnte Duchnowski seinen eigenen Treffer nicht krönen. Der polnische Torwart, nach dreijähriger Auszeit zurück im Kasten, hatte bei den platzierten Schüssen der Gastgeber viermal das Nachsehen, während den FCE-Schützen gleich zweimal die Nerven versagten. So hieß es am Ende 3:6 aus Sicht der Stahlstädter, die wieder einmal früh aus dem Landespokal ausscheiden und sich nun voll und ganz auf den Klassenerhalt konzentrieren können.

Immerhin ist die Möglichkeit zur Revanche gegeben: Bereits am 3. Oktober empfängt die Mannschaft von Trainer Andreas Schmidt die Wernsdorfer zum Punktspiel. Bereits an diesem Samstag geht es gegen Preussen Eberswalde um die ersten Zähler seit einem knappen halben Jahr. Anstoß ist um 15 Uhr an der Waldstraße.